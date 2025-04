NOSEĆI STUB SRPSKE KULTURE: Biblioteka Matice srpske svečanom akademijom proslavila svoj dan, Draganu Jovanoviću Danilovu uručena nagrada

BIBLIOTEKA Matice srpske jeste jedna od dve srpske nacionalne biblioteke i kao čedo same Matice koja jeste noseći stub i kamen savremene srpske kulture, kulturne, a možemo reći slobodno i humanističke naučne misli.

FOTO.Lj.P.

Ona je, mnogo više od biblioteke. Ona nije samo mesto gde se čuvaju retke, rukopisne knjige. Najveća zbirka takvih knjiga u Srbiji se nalazi upravo u Biblioteci Matice srpske a druga jeste, dakle drugo mesto gde se čuva najveći broj srpskih rukopisa i rukopisnih knjiga jeste Sveta srpka carkska lavra manastir Hilandar.

Na svečanoj akademiji povodom dana Biblioteke Matice srpske, to je danas rekao Nikola Selaković, ministar kulture, podsećajući da je prošle godine proslavljeno 200 godina Letopisa Matice srpske, a da dogodine slavimo 200 godina Matice.

FOTO.Lj.P.

- I sve ovo što činimo i radimo pod pokroviteljstvom predsednika države uz pomoć ministarstva kulture i čitave vlade,i onaj veliki posao koji se nalazi pred nama, jeste upravo način da se odužimo našim velikim slavnim precima koji su vizionarski razmišljajući pre dva veka, odvažili se da stvore našu Maticu kao prvu ustanovu takve vrste u čitavom slovenskom svetu – rekao je ministar Selaković. - Matica srpska zajedno sa Mitropolijom karlovačkom i slavnom srpskom vojskom jesu upravo ta tri najznačajnija faktora koja su dovela do nacionalnog oslobođenja i ujedinjenja našeg naroda i to nikada ne smemo da izgubimo iz vida.

S druge strane, kako je dodao Selaković, Ministarstvo kulture u svom strateškom delovanju kao i u budućoj izradi Nacionalne strategije razvoja srpske kulture poseban značaj će pridavati upravo knjizi, kao osovini, stožeru jedne civilizovane nacije, jedne kulture.

- Treba da vratimo knjigu sa margine upravo u središte naše kulture i na tom poslu našem zadatku strateškom veliku pomoć i podršku imamo od same Matice, posebno od Biblioteke Matice srpske i njenog upravnika, Selimira Radulovića, koji zaista celog sebe daje knjizi. I treći segment koji naročito pominjem to je Izdavački centar Matice srpske koji radi neumorno – rekao je ministar Selaković. - Uveren sam da bi u jednom trenutku kada se za to poklope neki različiti faktori a mislim da se poklapaju, mogao da preraste u jednu vrstu srpskog enciklopedijskog zavoda, na tome ćemo raditi u budućnosti.

FOTO.Lj.P.

Matica, kako je rekao Selaković, ima potencijal koji može da izgradi takvu jednu ustanovu, i ono što je odlika čitave Matice srpske u prethodnoih 200 godina jeste da se u njoj neumorno radi i stvara. Matica je jedna a oko nje nastaju brojne radilice i te radilice stalno stvaraju jednu novu vrednost za srpsku kulturu. Upravo na tom poslu Matica srpska, ali i Biblioteka mogu da računaju na punu podršku i posvećenost Ministarstva kulture i čitave vlade Srbije. Selimir Radulović, upravnik Biblioteke Matice srpske, izrazio je radost povodom velikog dana Biblioteke Matice srpske , i kako je rekao, velikog dana za sve nas i za Maticu srpsku i srpsku kulturu. - Prošle godine obeležili smo 200 godina letopisa Matice srpske. Te prve časopise Letopisa otišli su u svet Beč, Peštu SantPetersburg, pa smo sada dobili poklon 70, 80 knjiga kao dar uzdarje za uzdarje – rekao je Radulović. - Prve časnice Letopisa i te knjige to su prvi fondovi Biblioteke Martice srpske. I toliko godina nakon toga, danas je to je jedna od dve nacionalne biblioteke sa više do četiri miliona knjiga i publikacija i sa više od milion i po u elektronskoj formi.Može se reći da je Biblioteka Matice srpske uz našu drugu biblioteku, Narodnu biblioteku dve nacionalne biblioteke ukras našeg bibliotekarstva. FOTO.Lj.P.

- Sad živimo u jednom svetu kada se najavljuje kraj knjige, ja jednostavno kao čovek knjige u to ne verujem mislim da je knjiga posebno u današnjem svetu neophodna i da je knjiga ključ od naše srpske kuće, kao što je ključ svake normalne evropske kuće – rekao je Radulović. - Kad smo sa knjigom ličimo na biće, a bez knjige ličimo na nebiće.

Dragan Stanić, predsednik Matice srpske, rekao je da je Biblioteka svoj dan odabrala da je podseća na onaj trenutak kada je Matica iz Pešte prešla u Novi Sad, jer je ovde bilo povoljnoijih okolnosti.

- To je Matičin sistem rada, odnosno jedna od osnovnih ideja, uvek tražimo najpogodnije oblike kako možemo realizovati svoju misiju u svi okolnostima, ma kakve one bile – istakao je Stanić. - Uvek se nešto pozitivno i dobro može uraditi. Mislim da nam je to nauk i danas a i za neka buduća vremena.

FOTO.Lj.P.

Na svečanosti povodom dana Biblioteke Matice srpske, uručena je nagrada Zlatna knjiga Bivlioteke Matice srpske, koja je ove godine pripala Draganu Jovanoviću danilovu.

Zahvaljujući na nagradi, pisac je rekao da su pisci pisc pre svega bibliotekari, pa tek onda pisci, jer ne može biti pisanje knjiga bez kulturnog kapitala, bez te podloge.

- Sama nagrada Zlatna knjiga Matice srpske ima u svom naslovu ima zlato To, naravno nisu one zlatne poluge koje su čuvaju u sefovima banaka, već ono duševno, duhovno eterično zlato, ono koje može da zari samo iz velikih umetničkih dela – rekao je ovogodišnji lauureat. - Naravno, da je velika čast dobiti nagradu, ovde, u ovoj instituciji u jednoj od najznačajnijih i najlepših koja zapravo predstavlja jedno ogledalo srpske kulture.