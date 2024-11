POGLED IZ LOŽE - IZ RIZNICE NARODNOG POZORIŠTA: Otvorena izložba u Muzeju nacionalnog teatra u Beogradu

IZLOŽBA "Pogled iz lože - iz riznice Narodnog pozorišta" u Muzeju beogradskog nacionalnog teatra, otvorena je u petak 22. novembra, na Dan Narodnog pozorišta, a autori postavke su Jelica Stevanović, Mirjana Odavić i Jovan Tarbuk.

Okosnicu izložbe čine umetnička dela slikara, vajara, scenografa i kostimografa koji su sarađivali sa Narodnim pozorištem u Beogradu tokom vek i po duge istorije ovog teatra. Među eksponatima su i dela poznatih umetnika koji su svojim stvaralaštvom ostavili najdublji trag u istoriji pozorišta, uključujući Jovana Bjelića, Milice Babić Jovanović, Vladimira Zagorodnjuka, Miomira Denića, Vladislava Lalickog, Dušana Ristića, Božane Jovanović, Miće Popovića, Miodraga Tabačkog, Geroslava Zarića i druge. Publika ima priliku da na pomalo neobičan način zaviri u istoriju i atmosferu našeg nacionalnog teatra, od samih početaka pa do modernog pozorišnog izraza, i kroz pojedine kostime, delove dekora i scenske rekvizite...

Izloženi su eksponati koji se čuvaju u Muzeju Narodnog pozorišta, ali i u fundusima dekora, kostima i rekvizite, umetničkom arhivu, u salonima i radnim prostorijama, uz manji broj kopija građe iz zbirki Muzeja pozorišne umetnosti Srbije i Muzeja Jugoslavije.

Posebnu pažnju privlači replika dvorske lože iz perioda 1904-1914, koja prenosi duh vremena u kojem je Narodno pozorište bilo ogledalo društvenih prilika i nosilac nacionalnog identiteta. Izložba predstavlja i značajan trenutak u oblasti istorije umetnosti: autori su prilikom pripreme postavke došli do izuzetnog otkrića - do sada nepoznatog dela čuvenog srpskog umetnika Mladena Josića, koji je od 1937. do 1939. godine bio slikar Narodnog pozorišta. Ovaj nalaz predstavlja pravu senzaciju i dodatno obogaćuje izložbu.