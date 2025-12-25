OD TRAMPOVE BOŽIĆNE ČESTITKE PROLAZE TRNCI: Spremni smo za kopnene napade na Venecuelu

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp imao je neobičan segment tokom božićne čestitke – najavio je kopnene napade na Venecuelu.

Već mesecima traje američka ofanziva u Karipskom moru tokom koje vojska SAD uništava brodove u blizini Venecuele, pod izgovorom borbe protiv "narko-terorizma".

Međutim, mnogi smatraju da su ove akcije direktan pritisak na venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura, za kojeg je Tramp istakao da bi "bilo najpametnije da se povuče".

Potom je mornarica počela sa zaplenama tankera u blizini ove južnoameričke države, već je otela tri broda koja prevoze naftu, ali je predsednik najavio novu operaciju.

-Sjedinjene Američke Države će uskoro započeti kopnene udare na ciljeve povezane sa narko-kartelima u Latinskoj Americi, izjavio je Tramp tokom obraćanja u kojem je sunarodnicima čestitao Božić.

Nedavno je izjavio da ne isključuje mogućnost rata sa Venecuelom i podsetio Madura da "on najbolje zna šta želim".

Prema navodima administracije, dosadašnja kampanja uključivala je 28 napada na plovila, u kojima je poginulo više od 100 ljudi. Tramp je Venecuelu proglasio terorističkom državom.

Za to vreme, iz Bele kuće naloženo je američkim oružanim snagama da se u naredna najmanje dva meseca gotovo isključivo usredsrede na sprovođenje "karantina" venecuelanske nafte, izjavio je neimenovani američki zvaničnik za Rojters.

Prema njegovim rečima, iako vojne opcije i dalje postoje, prioritet administracije je primena ekonomskog pritiska kroz striktno sprovođenje sankcija kako bi se postigli ciljevi koje Bela kuća očekuje.

Zvaničnik je naveo da dosadašnje mere stvaraju snažan pritisak na predsednika Venecuele Nikolasa Madura, uz procenu da bi ta zemlja mogla do kraja januara da se suoči sa ozbiljnom ekonomskom krizom ukoliko ne pristane na značajne ustupke Sjedinjenim Američkim Državama.

Tramp je, pravdajući udare na brodove, rekao da su narko-karteli "nezakoniti borci" i da su plovila koje napada SAD deo "oružanog sukoba".

