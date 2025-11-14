SAŠA JOKSIMOVIĆ ZA "TV NOVOSTI": Mogu da kažem da sam bogat čovek, a što je uloga teža, izazov je veći (FOTO)

EKIPI popularne telenovele „Igra sudbine“ koju gledamo svakog dana u 20h na kanalu TV Prva, u novom serijalu „Strast i kazna“ pridružio se i popularni glumac Saša Joksimović, koji će narednim epizodama „oživeti“ svoju staru ulogu Maksima Šubarevića.

- Ova sezona će doneti primesu stare "Igre sudbine" koja je bila, ali će kroz strast i osvetu biti dosta strasti i osvete. Producenti su to napravili sa dobrim scenarističkim timom da to zaista bude kontinuirano interesantno i napeto – ističe Saša na početku razgovora za „TV novosti“ i dodaje da se na setu oseća kao da nikad nije ni odlazio:

- Snimio sam 500 ili 600 epizoda ove serije i moram da kažem da sam se na set vratio s velikim zadovoljstvom. Poziv producenta nisam mogao da odbijem, jer to se jednostavno ne odbija kada je „Igra sudbine“ u pitanju. Atmosfera na snimanju je fenomenalna, upoznao sam neke nove kolege, neki su otišli, neki su, kao i ja, ponovo tu, a sa starim prijateljima kao što su Slobodan Ćustić i Sandra Bugarski susret je bio posebno srdačan i emotivan. Što se tiče mog lika Maksima, on izlazi iz zatvora samo dve godine nakon ubistva Mile Ožegović, i to će biti veoma interesantno za gledaoce zbog čega i kako se vraća, ostaje da se vidi. Lik Maksima će se dalje razvijati u uzbudljivom pravcu, a ja sam oduševljen scenariom i načinom na koji pisci vode priču – govori nam Joksimović i nastavlja:

- Maksim je kao otišao u zatvor na kraju šeste sezone i trebalo je da dobije 40 godina robije, međutim, izašao je posle dve godine. Uspeli su da ga pomiluju neki ljudi i kako je izašao krenuo je da pravi haos, nije se smirio. Foto: Privatna arhiva

*Šta je Maksim Šubarević naučio za za vreme provedeno u zatvoru?

- Maksim je izuzetno zanimljiv lik, koji pokazuje da se u svim okolnostima, pa tako i u zatvoru, snalazi. Naučio je da je sve za čoveka, pa tako i fukcioniše. Pred sam kraj njegovog boravka u zatvoru, shvatio je da stvari funkiconišu malo drugačije i da ga je ruka pomilovanja spasila. Uprkost višegodišnjoj robiji, ostao je samo dve godine. Naravno, ovo je opravdano samo u dramaturškim okvirima, ali u stvarnom životu toga nema.

*Da li će lik kog tumačite u „Igri sudbine“ promeniti na bolje?

- Svaka osoba, bio u seriji ili u stvarnom životu, u sebi ima i dobre i loše osobina. A, da li će se promeniti na bolje videćete svake večeri u seriji "Igra sudbine" na Prvoj televiziji. Stoga, ne propuštajte ni jednu epozidu. Javijam da se Maksim promeni na bolje. U nastavku serijala biće vrlo zanimljivo zato što će od „lošeg momka“ postati nešto sasvim drugačije, a u tome mu može pomoći i neka ljubav i srodna duša.

*Šta vam najlakše, a šta najteže pada na setu?

- Volim da radim. Na svu sreću, ne pada mi ništa teško, volim sve što se na setu odvija, pa čak i ta čekanja mogu da budu zanimljiva uz druženje sa kolegama. Nije baš lako buditi se u šest ujutru, ali i na to se naviknem. Takođe, „ne podnosim“ scensku šminku i zadaje mi velike muke skidanje iste.

*Kako izgleda snimajući dan?

- Buđenje je uglavnom u 6 sati ujutru. Odlazim na set, zatim me sektori kostima i šminke pripremaju za lik, a onda sledi snimanje. Meni je snimanje stvarno uživanje, volim rad sa rediteljem i kolegama. Za mene je to prava privilegija i uživam u svakom trenutku na setu.

*Koja uloga vam je bila najveći izazov?

- Trenutno igram predstavu „Sponzoruša i bizgov“, po tekstu Vanje Bulića, a u režiji Radeta Vukotića. Moram priznati da mi je bio izazov da spremim ulogu, jer je i fizički veoma zahtevna. Dođite i pogledajte kako smo Isidora Građanin, Saša Pantić i ja to pripremili. Takođe, veliko mi je zadovoljstvo bilo da radim sa velikim Lordanom Zafranovićem, ali zanimljivo je i to da smo jednu scenu ponovili čak 40 puta. Što je teža i veća uloga, to je veći izazov, ali meni to i prija, jer biti konstantno u zoni komfora nije dobro.

*Gde više uživate, u pozorištu ili pred kamerama?

- Ne mogu, a i ne volim da biram između ta dva. Kao mlađi glumac, radije sam birao pozorište. Ipak, vremenom čovek sazreva i shvata suštinu glume, tako da sada dozvoljavam sebi uživanje i u jednom i u drugom radu. Međutim, kada bih baš morao da biram, e onda bih izabrao pozorište.

*Da li su u planu nove uloge?

- Jesu, hvala Bogu, biće puno novih projekata. A siguran sam i da će gledoacima i publici biti veoma zanimljivo. Pored serije „Igra sudbine“, u planu je još jedan projekat „Ja to bez mrlje“ koji će biti realizovan u okviru „Hajp“ produkcije. Još detalja ne mogu da otkrijem, ali verujem da će se publici dopasti. Foto: Privatna arhiva

*Koliko vam nagrade znače na ličnom i poslovnom planu?

- Svaka nagrada znači. U svakom zanimanju pohvale i priznanja prijaju. Mi glumci smo po malo detinjasti, pa je to isto kao kada dete pohvalite za njegov trud. Svaka od njih donela mi je neku vrstu sazrevanja, dozu odgovornosti prema svemu što radim.

*Kada pogledate iza sebe, gde više pripadate - pozorištu, TV serijama ili velikom platnu?

- Već sam rekao, zaista volim i pozorište, ali i snimajuće projekte. Meni je bitno da radim, jer gluma je deo mene.

*Dugo ste na glumačkoj sceni, šta vam je ovaj poziv doneo, a šta oduzeo?

- Doneo mi je jedan lep i sadržajan život, da radim posao koji iskreno volim. Možda mi je oduzeo vreme. Nekada mi fali vreme za odmor ili da ga provedem sa porodicom, ali to je sastavni deo glumačkog života.

*Šta publika najviše voli kod vas?

- Voli moju pristupačnost i iskrenost. Ja sam uvek raspoložen za razgovor sa publikom i fanovima. Nikada se ne ponašam drugačije, nego kao i svaki drugi čovek. Najvažnija je normalnost koju imam i koja je početak i kraj svega. Što se više jednostavniji, to ste i originalniji. Foto: TV Prva

*Koji je to jutarnji ritual koji nikada ne preskačete?

- Nikada ne preskačem prvu jutarnju kafu, ali ni prvih sat vremena ćutanja. To mi je najlepši početak dana i dobar start za obaveze koje me čekaju.

*Imate li zanimljiv hobi?

- Imam više hobija, a u zavisnosti sa vremenom, nekada se nekom posvetim više. Jedan deo mene je duboko povezan sa prirodom, pa volim da odlazim na kampovanja, pecanje, odmara me i put u moje selo Brezovicu. Važno je da je priroda oko mene.

*Šta čini vaš svet i vaš prostor, u čemu uživate?

- Moj svet jesu gluma, porodica, prijatelji, priroda, moje selo. Slobodno mogu dakažem da sam bogat čovek.

