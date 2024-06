POTRAGA ZA "DRAGULJIMA" PO CELOM SVETU: Snimljena druga sezona serijala "Fantastična planeta" autora Vladimira Banića

POSLE veoma uzbudljive prve sezone Vladimir Banić, autor "Fantastične planete", upustio se u poduhvat da snimi i drugi ciklus.

Foto Privatna arhiva

U novih 18 epizoda, koje će se od septembra naći u starom terminu, utorkom, u 22.00, na RTS 1, obišao je sve kontinente, čak i daleku Australiju.

- U prvoj sezoni spavali smo na najčudnijim mestima, jeli svašta i bilo je baš teško za sve koji su radili na tom projektu. Iznenadilo me je kako su neke stvari "legle" i koliko je sve to ispalo mnogo bolje nego što smo planirali. Već posle nekoliko prvih montiranih epizoda, shvatio sam da imamo dobru, originalnu, našu emisiju. To je razlog i motivacija zašto smo nastavili dalje. Veoma je zahtevno, ali je i prelepo - kaže za "TV novosti" Vladimir Banić.

Posle više od 200 dana snimanja i nekoliko krugova oko globusa autor serijala kaže da i dalje postoje mesta i ljudi koji se opiru da postanu deo uniformisanog društva koje se hrani u fast fudu, boravi na društvenim mrežama, a ne živi svoj život.

- Problem je u tome što svi počinjemo da ličimo jedni na druge. Ogromno je razočaranje kada odeš negde gde veruješ da ćeš da snimiš nešto autentično, ali shvatiš da je to isto. U ovoj sezoni baš sam se potrudio da tragam za tim "draguljima". Imaću emisiju iz Perua o ljudima koji su direktni potomci Inka. Oduševio sam se što sam ih našao toliko daleko od savremene civilizacije, i dalje su autentični, a tako se i oblače. Otišao sam i u Amazon i upoznao pleme Tatuja, koje živi u džungli. Starinski se oblače i recimo žene nemaju brushaltere već trsku prebačenu preko grudi, a dole nose suknjice. Ali, imaju i mobilne telefone, ne svi već dvoje ili troje. Jedna od žena ima "Tiktok" nalog, gde je prati pet miliona ljudi, i ona je super zvezda zato što deli priče iz amazonske prašume - otkriva nam Banić.

Foto Privatna arhiva Peru

Osim u brazilsku Amazoniju i peruanski Maču Pikču, ovog puta "Fantastična planeta" vodi nas na jezero Titikaka i u Naska pustinju. U Kolumbiji ćemo preći preko polja koke i osetiti strasti koje nosi najsmrtonosniji derbi Južne Amerike. U Aziji ćemo obići futuristični Singapur, prenaseljeni Hongkong i takmičarsku Južnu Koreju. Na Bliskom istoku plovićemo rekom Tigar i otići na okupljanje jednog od najtajanstvenijih naroda na svetu - Jazida. Tokom rata u Izraelu videćemo strahote koje podnose oba naroda čekajući mir. U Africi ćemo ispratiti i jednu od najvećih migracija na svetu - putovanje životinja iz Kenije u Tanzaniju i upoznati najzidržljivije trkače planete - Kalendžin ljude.

Foto Privatna arhiva Florida

U Severnoj Americi saznaćemo nešto više o vudu religiji i ljudima koji veruju da duhovi postoje i da se sa njima može razgovarati. Na uraganskoj Floridi spoznaćemo koliko planeta može da bude ekstremna, kao i koliko smo blizu tome da običan čovek putuje u kosmos. U dalekoj Australiji proverićemo kako se živi u gradu koji je sagrađen pod zemljom, gde je mesto Aboridžina danas i koliko moderni čovek utiče na ostali živi svet ovog najmanje naseljenog kontinenta. U Evropi ćemo obići Island tokom erupcije i videti istorijski Kalčo Storiko, najbrutalniji postojeći sport, ali i jednu od najopasnijih trka na ovom kontinentu - onu sa bikovima u španskoj Pamploni.

- I u ovoj sezoni jedna tema biće pokrivena iskustvima iz tri ili više zemalja. Tako će oni koji budu gledali serijal moći da upoznaju drugačije kulture i možda neka iskustva primene u svom životu. Na primer, da započnu novi posao, promene lošu ili dodaju dobru naviku, reše problem koji imaju ili vide rešenje ako su negde "blokirani" - kaže Banić.

Foto Privatna arhiva Australija

Pre rada na ovom dokumentarnom serijalu Vladimir je bio reporter RTS koji je izveštavao sa brojnih rizičnih mesta, zbog čega je i dobio Nagradu za novinarsku hrabrost "Milan Pantić". Bio je u ratnoj Siriji, Avganistanu, Gazi, Nagorno-Karabahu, kao i crvenim zonama Italije i svuda gde se širila korona na početku pandemije, uključujući Japan i Francusku. Ipak, naglašava da u "Fantatstičnoj planeti" nije sam i da su u ovaj projekat uključeni međunarodni profesionalci:

- Od početka je u organizaciji snimanja i istraživanju sagovornika uključena Linda Givetaš koja je Kanađanka, sa južnoafričkim i iranskim poreklom. Njeno znanje i iskustvo koje nosi kao nekadašnji novinar En-Bi-Si njuz, a danas AFP nam je značajno pomoglo u ovoj sezoni. Opet je sa nama bio snimatelj Brazilac Karlos Leandro Ramos, koji je prošle godine sa nama prošao Favele u Rio de Žaneiru, a ove celu Južnu Ameriku, sa izuzetkom Argentine u kojoj je snimala Kamila Pozner. U Severnoj Americi pridružio nam se veoma talentovani Metju Bouvi, a u Africi je opet bio sa nama Lorens Kimani. Glavni snimatelji na serijalu su Borislav Ristović, Marko Bajželj i Mihajlo Todorović, a montažeri su Davor Bosankić i Dragan Krasić.