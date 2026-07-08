PITAM SE ŠTA ĆE MU REĆI: Mića Simić ogorčen odlukom da se roditeljima dečaka ubice dozvoli poseta sinu

ODLUKA da se roditeljima omogući viđanje deteta koje je počinilo svirepo ubistvo nad mojim sinom je krajnje apsurdna i neshvatljiva.

Foto: J. Cosin

Pitam se šta će mu reći kad ga prvi put budu videli posle svega što se dogodilo? Da li će mu ukazati na užas onoga što je uradio ili će pokušati da nađu opravdanje za njegov čin? Da li će mu reći: "Sine, nemoj da se brineš, biće sve u redu"?

Ovako Mića Simić, otac maloletnog Andreja (13), koji je ubijen 5. oktobra 2023. godine sa 37 uboda nožem, reagovao na odluku Višeg suda u Nišu da se ukine mera zabrane prilaska, sastajanja i komunikacije roditeljima M. M. M. i M. M. iz Niške Banje sa sinom, koji je, kako je utvrđeno istragom, počinio ovaj svirepi zločin. Maloletnik se trenutno nalazi u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu, a prema navodima oca ubijenog Adreja, nedavno je, navodno, i tamo napravio incident.

Roditeljsko pravo - APSURDNO je da tom dečaku sud dozvoli viđanje sa roditeljima, a da sa druge strane Osnovni sud vodi postupak protiv M. M. M. i M. M. za lišenje roditeljskog prava zbog svega što su uradili i doveli do toga da bude takav kakav je i da počini ubistvo - napominje Simić, koji ističe da ga posebno zabrinjava mogućnost da bi kontakt roditelja sa sinom mogao da utiče na dalji tok postupka.

- Odluka o odobravanju sastajanja sa sinom još nije pravosnažna, preostala su još dva dana za podnošenje žalbe. Nakon što je svedočio u postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja, sud je smatrao da su otklonjeni razlozi da odluka o zabrani sastajanja i komuniciranja sa ocem i majkom ostane na snazi. Smatramo da je to pogrešno, jer svi znamo da će nakon izricanja prvostepene presude predmet gotovo izvesno preći u Apelacioni sud, nakon čega će, najverovatnije, biti vraćen na ponovno izvođenje novih dokaza. Svakako se može dogoditi da suprotna strana može da utiče da na to njihov sin dobije smernice kako dalje da se ponaša - naglašava Simić.

Roditeljima dečaka ubice se pred Višim sudom u Nišu stavlja na teret da su sinu učinili dostupnim noževe koji su kasnije korišćeni u zločinu. Među dokazima tužilaštva nalaze se fotografije i sadržaji nađeni u telefonu maloletnika, za koje tvrde da ukazuju na nasilne sklonosti i pre samog događaja. Roditelji se tokom postupka brane ćutanjem.

Foto: J. Ć.

Uporedo sa krivičnim, vodi se i postupak koji je poveo Centar za socijalni rad za oduzimanje roditeljskog prava ocu i majci dečaka ubice, koji se vodi od septembra prošle godine.

Suđenje M. M. i M. M. M. biće nastavljeno 17. jula saslušanjem novih svedoka.