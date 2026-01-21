LANČANI SUDAR: Saobraćajna nesreća ispod Mosta na Adi, stvara se gužva
ISPOD Mosta na Adi u smeru ka Čukarici danas oko 16.20 sati došlo je do lančanog sudara.
U sudaru su učestvovala četiri vozila i nema povređenih.
Na licu mesta pripadnici MUP-a propuštaju vozila, zbog čega je saobraćaj usporen i stvara se gužva.
(Tanjug)
