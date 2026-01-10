Zločin

SAHRANA SRPSKOG HEROJA STEFANA IVANOVIĆA: Najbliži se okupili da mu odaju počast (FOTO/VIDEO)

В.Н.

10. 01. 2026. u 13:05 >> 14:22

NA TERITORIJA opštine Ljig danas je proglašen Dan žalosti povodom tragične smrti Stefana Ivanovića iz sela Jajčići, koji je stradao prilikom spasavanja ljudi iz objekta zahvaćenog požarom u mestu Kran Montana u Švajcarskoj, heroj će biti danas sahranjen na groblju u Jajčićima.

САХРАНА СРПСКОГ ХЕРОЈА СТЕФАНА ИВАНОВИЋА: Најближи се окупили да му одају почаст (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Novosti

Sahrana Stefana Ivanovića održaće se danas, opelo počinje u 13 časova, ispred porodične kuće okupljaju se prijatelji i porodica da odaju poslednji pozdrav heroju Stefanu.

Ispred porodične kuće hitna i policija

Ekipa Hitne pomoći ušla je u dvorište kuće stradalog Stefana Ivanovića, a jedno policijsko vozilo je parkirano ispred.

Veliki broj ljudi je došao iz Švajcarske da isprati heroja na večni počinak. Duž ulice su parkirani automobili, kako domaćih (Ljig, Valjevo, Šabac, Beograd, itd), tako i stranih tablica.

Foto: Фото: Новости

Povorka je krenula ka mestu gde će heroj Stefan biti sahranjen

Kovčeg je u kolima, prisutne su kolege iz obezbeđenja iz Švajcarske.

Foto: Фото: Новости

Pop drži opelo na putu do groblja

Foto: Novosti

Foto: Фото: Новости

- Proglašava se Dan žalosti na teritoriji Opštine Ljig povodom tragičnog stradanja Ivanović Stefana iz Jajčića prilikom spasavanja ljudi iz požarom zahvaćenog objekta u Kran-Montani, Švajcarska, 1. januara. Dan žalosti će se obeležiti 10. januara, kada će Stefan biti sahranjen na groblju u Jajčiću - objavljeno je na sajtu opštine Ljig.

Foto: Novosti

Dodaje se da je odluku o proglašenju dana žalosti doneo predsednik opštine Ljig Milomir Starčević, kako bi na dostojanstven način bila odata pošta nastradalom sugrađaninu.

Foto: Фото: Новости

Švajcarski mediji, među kojima i jedan od najčitanijih listova u toj zemlji "Blik", pisali su o hrabrosti Ivanovića, navodeći da je izlazio i ulazio u klub i da je spasio nekoliko ljudi, ali da ga je poslednji ulazak u zapaljeni objekat koštao života.

U požaru do koga je došlo u novogodišnjoj noći u baru "Konstelasion" u Kran-Montani poginulo je 40 ljudi.

Povređeno je 116 osoba, među kojima i četiri državljanina Srbije.

U Švajcarskoj je danas Dan žalosti, a komemoracija žrtvama požara biće održana u Izložbenom i kongresnom centru Martinji.

Hvala mu za sve što je učinio za srpski narod: Dijaspora uz Stefana koji je dao život da spasi druge

