POSLE SVAĐE NOŽEM USMRTILI ČOVEKA: Uhapšena dvojica osumnjičenih za ubistvo u Savinom Selu kod Vrbasa
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu i Vrbasu uhapsili su L. N. (20) iz okoline Vrbasa i L. M. (18) iz Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo ubistvo.
Sumnja se da su, juče, u Savinom Selu, posle kraćeg verbalnog sukoba, njih dvojica nožem usmrtila četrdesetšestogodišnjeg Vrbašanina.
Njegovo telo pronađeno je na sportskom terenu, a posle nekoliko sati, policija je identifikovala i pronašla osumnjičene, kao i nož kojim je, kako se sumnja, izvršeno krivično delo.
Obojici je određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedeni, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Somboru.
