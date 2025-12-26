POSLE SVAĐE NOŽEM USMRTILI ČOVEKA: Uhapšena dvojica osumnjičenih za ubistvo u Savinom Selu kod Vrbasa

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu i Vrbasu uhapsili su L. N. (20) iz okoline Vrbasa i L. M. (18) iz Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo ubistvo.

Sumnja se da su, juče, u Savinom Selu, posle kraćeg verbalnog sukoba, njih dvojica nožem usmrtila četrdesetšestogodišnjeg Vrbašanina.

Njegovo telo pronađeno je na sportskom terenu, a posle nekoliko sati, policija je identifikovala i pronašla osumnjičene, kao i nož kojim je, kako se sumnja, izvršeno krivično delo.

Obojici je određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedeni, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Somboru.

