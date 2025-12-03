NEMAČKA IZRUČILA SRBIJI TREĆEOPTUŽENOG ZA TUČU U KOJOJ JE UBIJEN STEFAN FILIĆ: Predrag Stoiković upućen na izdržavanje kazne

OPTUŽENI za tuču u kojoj je 2020. godine ubijen Stefan Filić iz Velike Plane, Predrag Stoiljković, uhapšen u Nemačkoj na osnovu međunarodne poternice, izručen je Srbiji, i upućen na izdržavanje kazne zatvora, potvrđeno je „Novostima“ u Osnovnom sudu u Velikoj Plani.

Foto Privatna arhiva

-Prema obaveštenju Kazneno-popravnog zavoda Beograd - Padinska Skela koje je ovom sudu dostavljeno 1.decembra, osuđeni Predrag Stoiljković priveden je 25.11.2025. godine na izdražavanje kazne zatvora u tu ustanovu-navodi portparol ovog suda, Vladimir Stanić.

Podsetimo, Ministarstvo pravde Republike Srbije podnelo je ministarstvu pravde Savezne Republike Nemačke molbu za izručenje Stiljkovića koji je uhapšen u Nemačkoj 23.septembra po međunarodnoj poternici.

Stoiljković je pravosnažnom presudom u avgustu 2024. godine osuđen na dve godine i osam meseci zatvora zbog nasilničkog ponašanja. Druga dvojica, Nikola Bojović osuđen je za teško ubistvo na 15 godina, a Mitar Pandurević za učestvovanje u tuči, na tri godine zatvora.

Stefan Filić pretučen je, bez povoda, 2. februara 2020. godine ispred diskoteke u Velikoj Plani, dok je branio mlađeg brata od grupe starijih mladića. Od posledica prebijanja, preminuo je 30 sati kasnije.