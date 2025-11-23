Zločin

STRAŠAN NAPAD U RAKOVICI TOKOM NOĆI: Muža napala nožem, pa zvala policiju i dala bizarno objašnjenje

В. Н.

23. 11. 2025. u 08:28

BEOGRADSKA policija uhapsila je J. D.(39) pod sumnjom da je noćas posekla supruga (46) u stanu u Rakovici.

СТРАШАН НАПАД У РАКОВИЦИ ТОКОМ НОЋИ: Мужа напала ножем, па звала полицију и дала бизарно објашњење

Foto: I.M.

On je u svesnom stanju primljen u Urgentni centar. Ima posekotinu po ruci.

Žena je sama pozvala policiju i rekla šta je uradila. Pravdala se rečima da ju je suprug vređao i da to nije prvi put.

- Nisam mogla više da izdržim da me vređa - rekla je.

(Telegraf)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŠOK PREOKRET U SLUČAJU UBISTVA ANE VOLŠ! Ko je misteriozni muškarac koji bi mogao da svedoči na suđenju Brajanu
Zločin

0 4

ŠOK PREOKRET U SLUČAJU UBISTVA ANE VOLŠ! Ko je misteriozni muškarac koji bi mogao da svedoči na suđenju Brajanu

BRAJAN Volš iz Masačusetsa, kome se sudi za ubistvo supruge, Beograđanke Ane Volš 2023. godine, priznao je da je bacio njeno telo u kontejnere i obmanuo policiju, ali njegovi advokati insistiraju da on ne priznaje njeno ubistvo. Sada, kada je sud izabrao porotu za suđenje za ubistvo, postavlja se pitanje: kako će advokatski tim braniti Brajana Volša?

22. 11. 2025. u 20:45

Politika
Tenis
Fudbal
ZASTRAŠUJUĆE UPOZORENJE VIKTORA ORBANA: Evropa ima dve opcije, jedna vodi direktno u rat

ZASTRAŠUJUĆE UPOZORENjE VIKTORA ORBANA: Evropa ima dve opcije, jedna vodi direktno u rat