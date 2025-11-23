STRAŠAN NAPAD U RAKOVICI TOKOM NOĆI: Muža napala nožem, pa zvala policiju i dala bizarno objašnjenje
BEOGRADSKA policija uhapsila je J. D.(39) pod sumnjom da je noćas posekla supruga (46) u stanu u Rakovici.
On je u svesnom stanju primljen u Urgentni centar. Ima posekotinu po ruci.
Žena je sama pozvala policiju i rekla šta je uradila. Pravdala se rečima da ju je suprug vređao i da to nije prvi put.
- Nisam mogla više da izdržim da me vređa - rekla je.
(Telegraf)
