STRAŠAN NAPAD U RAKOVICI TOKOM NOĆI: Muža napala nožem, pa zvala policiju i dala bizarno objašnjenje

BEOGRADSKA policija uhapsila je J. D.(39) pod sumnjom da je noćas posekla supruga (46) u stanu u Rakovici.

Foto: I.M.

On je u svesnom stanju primljen u Urgentni centar. Ima posekotinu po ruci.

Žena je sama pozvala policiju i rekla šta je uradila. Pravdala se rečima da ju je suprug vređao i da to nije prvi put.

- Nisam mogla više da izdržim da me vređa - rekla je.

(Telegraf)