JEZIVO NASILJE U LAZAREVCU: Nasilnik u autobusu prvo pretio, zatim brutalno tukao majku

В.Н.

23. 11. 2025. u 07:37

POLICIJA u Lazarevcu uhapsila je u petak muškarca (41) zbog jezivog nasilja nad majkom.

ЈЕЗИВО НАСИЉЕ У ЛАЗАРЕВЦУ: Насилник у аутобусу прво претио, затим брутално тукао мајку

Z. Grumić

Nasilnik je najpre tokom verbalne svađe sa majkom pretio da će je ubiti, a nakon toga joj zadao više udaraca u predelu glave. Potom je majku u autobusu u Lazarevcu takođe rukama više puta udario u glavu pred prisutnim putnicima.

Policija mu je odredila zadržavanje do 48 sati i pisala prijavu za nasilje u porodici. Istragu vodi Opštinsko javno tužilaštvo u Lazarevcu.

