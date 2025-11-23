JEZIVO NASILJE U LAZAREVCU: Nasilnik u autobusu prvo pretio, zatim brutalno tukao majku
POLICIJA u Lazarevcu uhapsila je u petak muškarca (41) zbog jezivog nasilja nad majkom.
Nasilnik je najpre tokom verbalne svađe sa majkom pretio da će je ubiti, a nakon toga joj zadao više udaraca u predelu glave. Potom je majku u autobusu u Lazarevcu takođe rukama više puta udario u glavu pred prisutnim putnicima.
Policija mu je odredila zadržavanje do 48 sati i pisala prijavu za nasilje u porodici. Istragu vodi Opštinsko javno tužilaštvo u Lazarevcu.
(Informer)
