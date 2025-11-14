OGLASIO SE MUP O DVOSTRUKOM UBISTVU U SELU ZAVIDINCE KOD BABUŠNICE
Ministarstvo unutrašnjih poslova oglasilo se zbog ubistva u selu Zavidince koje se nalazi nedaleko od Babušnice.
Policijski službenici Policijske uprave u Pirotu su postupili po prijavi da su dana 14.11.2025. godine, oko 16 časova, u selu Zavidince, opština Babušnica, najverovatnije iz vatrenog oružja, smrtno stradali M.L. (1956) i njegov sin M.L. (1984) iz Babušnice, da je drugi sin M.L. (1981) zadobio ustrelnu ranu, a da je njegova majka S.L. (1956) zadobila povredu glave, nanetu najverovatnije tupim predmetom.
Izvršen uviđaj lica mesta od strane javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Pirotu. Jedno lice je dovedeno u službene prostorije Policijske stanice u Babušnici, u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja i rasvetljavanja navedenog događaja.
RUSI OBJAVILI SPISAK NAJVEĆIH NEPRIJATELjA: Evo na kom je mestu Hrvatska
RUSKI ski list „Vzgljad“ sastavio je i u utorak objavio „Rejting neprijateljskih vlada“ kako bi pokazao razliku između država koje se svesno suprotstavljaju Rusiji i onih koje su na tu odluku „protiv njihove volje naterale spoljnopolitičke okolnosti“, prenosi Slobodna Dalmacija.
14. 11. 2025. u 16:54
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)