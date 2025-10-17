FOTOGRAFIJE SA MESTA ZLOČINA: Ovde je ubijen Cetinjanin Filip Ivanović (FOTO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, brzom i efikasnom akcijom, rasvetlili su teško ubistvo koje se dogodilo kasno sinoć u Beogradu i uhapsili Đ. Z. (2004) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.
Sumnja se da je on sinoć oko 23.15 časova u Bulevaru Vudroa Vilsona hicima iz vatrenog oružja usmrtio muškarca čiji se identitet, kako je rečeno iz MUP-a, utvrđuje. Kod ubijenog su pronađena lična dokumenta za koja se sumnja da su falsifikovana.
Policija je, prilikom hapšenja, kod Đ. Z. pronašla dva pištolja s metkom u cevi i ličnu kartu za koju se sumnja da je falsifikovana.
Podsetimo, Cetinjanin Filip Ivanović (33) ubijen je noćas u Hercegovačkoj ulici u naselju Beograd na vodi.
Kako su preneli mediji, u njegovom džepu bila su slovenačka dokumenta.
Zločin se odigrao na dečijem igralištu.
Pogledajte fotografije sa mesta zločina:
Preporučujemo
CETINjANIN FILIP IVANOVIĆ UBIJEN U HERCEGOVAČKOJ: Ubica mu pucao u glavu
17. 10. 2025. u 09:30
AKCIJA POLICIJE: Uhapšen osumnjičeni za ubistvo Filipa Ivanovića
17. 10. 2025. u 10:36
UBISTVO U BEOGRADU: Telo pronađeno na dečjem igralištu
17. 10. 2025. u 07:42
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)