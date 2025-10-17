FOTOGRAFIJE SA MESTA ZLOČINA: Ovde je ubijen Cetinjanin Filip Ivanović (FOTO)

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, brzom i efikasnom akcijom, rasvetlili su teško ubistvo koje se dogodilo kasno sinoć u Beogradu i uhapsili Đ. Z. (2004) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

Sumnja se da je on sinoć oko 23.15 časova u Bulevaru Vudroa Vilsona hicima iz vatrenog oružja usmrtio muškarca čiji se identitet, kako je rečeno iz MUP-a, utvrđuje. Kod ubijenog su pronađena lična dokumenta za koja se sumnja da su falsifikovana.

Policija je, prilikom hapšenja, kod Đ. Z. pronašla dva pištolja s metkom u cevi i ličnu kartu za koju se sumnja da je falsifikovana.

Podsetimo, Cetinjanin Filip Ivanović (33) ubijen je noćas u Hercegovačkoj ulici u naselju Beograd na vodi.

Kako su preneli mediji, u njegovom džepu bila su slovenačka dokumenta.

Zločin se odigrao na dečijem igralištu.

Foto D. Milovanović