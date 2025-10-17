OVO JE UBIJENI FILIP IVANOVIĆ: Bio na Interpolovoj poternici - Cetinjaninu ubica pucao u glavu (FOTO)

CETINjANIN Filip Ivanović (33) ubijen je noćas u Hercegovačkoj ulici u naselju Beograd na vodi, a policija je odmah uhapsila Đ.Z. (21) kod koga su nađena dva pištolja.

Foto: Interpol

Kako je preneo Telegraf, u njegovom džepu bila su slovenačka dokumenta. U ovom trenutku čeka se potvrda sa Instituta za sudsku mediccinu o njegovom indetitetu.

Osumnjičen za ubistvo Đ.Z. takođe je imao kod sebe slovenačka dokumenta za koja se sumnja da su falsifikovana.

Policija je kod njega našla dva pištolja.

Svirepo ubistvo dogodilo se noćas, a istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu. Osumnjičenom je određeno policijsko zadžavanje do 48 sati.

Inače, zločin se odigrao na dečijem igralištu. Uviđaj je trajao do jutros.

Ko je Filip Ivanović?

Za Cetinjaninom Filipom Ivanovićem (33) bila je raspisana je međunarodna poternica nakon što je 4. decembra 2024. godine pobegao iz kućnog pritvora sa svoje adrese u Beogradu, te tom prilikom nasilno uklonio svoj elektronski nadzor.

U Srbiji se Ivanoviću sudi za pomaganje Lazaru Tejiću nakon ubistva Bojana Mirkovića u naselju Belvil, dok ga Crna Gora potražuje zbog osnovane da je izvršio krivično delo - stvaranje kriminalne organizacije, te da je saizvršilac za krivično delo ubistvo i za krivično delo teško ubistvo.

Iz Uprave policije Crne Gore, saopštili su da je Generalni sekretarijat INTERPOL-a u Lionu objavio međunarodnu poternicu za Filipom Ivanovićem, koji se potražuje radi vođenja krivičnog postupka pred Višim sudom u Podgorici zbog krivičnog dela - stvaranje kriminalne organizacije, kao saizvršilac za krivično delo - ubistvo i za krivično delo - teško ubistvo.

"U evidenciji Uprave policije Crne Gore vodi kao član jedne organizovane kriminalne grupe i za istog je bilo predviđeno izručenje u Crnu Goru nakon okončanja krivičnog postupka u Srbiji", naveli su iz Uprave policije Crne Gore.

Foto: Interpol

Pokidao nanogicu

U saopštenju se navodi da je Ivanović prethodno uhapšen u Republici Srbiji 25. novembra 2020. godine zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo - teško ubistvo, a isti je 4. decembra 2024. godine pobegao iz kućnog pritvora sa svoje adrese u Beogradu i tom prilikom je nasilno uklonio svoj elektronski nadzor.

Policija izdala apel

Iz crnogorske policije su poručili da organi za sprovođenje zakona Crne Gore i Srbije razmenjuju obaveštajne i operativne podatke i informacije u cilju lociranja i hapšenje Ivanovića, za kojim je na snazi međunarodna poternica, koja je raspisana od strane NCB Interpol-a Podgorica.

"Uprava policije apeluje na građane da, ukoliko primete ovo lice, ista saznanja odmah prijave, odnosno saopšte policiji pozivom na broj 122, najbližoj policijskoj stanici ili na drugi način", naveli su iz Uprave policije Crne Gore.

Izašao u šetnju i nije se vratio

Ivanović je navodno 4. decembra izašao u redovnu šetnju i iz nje se nije vratio, a posle šetnje mu se gubi signal sa elektronskim nadzorom.

Poverenik je došao na adresu stana u kojem je bio kućnom pritvoru 5. decembra i zatekao pokidanu nanogicu. Sistem "nanogica" funkcioniše da, ako se na njoj napravi i najmanje oštećenje, to se istog sekunda alarmira na telefonu poverenika. On je u obavezi da odmah proveri šta je sa pritvorenikom.

Foto: Interpol

Imao ceo dan da pobegne?

Viši sud u Beogradu je o bekstvu Ivanovića obavešten tek 5. decembra i odmah je za njim raspisao potragu i odredio mu pritvor koji će biti automatski sproveden ako bude uhapšen.

Međutim, kako smo ranije pisali, Ivanović je imao ceo dan da "nestane" dok ne krene potraga za njim.

Preti mu osam godina robije

Budući da Ivanović, crnogorski državljanin, nije imao prebivalište u Srbiji, Viši sud mu je stalno produžavao pritvor. Međutim, u martu ove godine, Apelacioni sud je usvojio žalbu njegovog branioca i prebacio Ivanovića u kućni pritvor u stan u Beogradu, koji bi mu se takođe računao u eventualnu kaznu.

Ivanović je bio na suđenju 3. decembra kada je započeto iznošenje završnih reči, a sud je nakon bekstva razdvojio postupak u odnosu na njega.

Tužilac je, tokom iznošenja završnih reči na suđenju za ubistvo Bojana Mirkovića, tražio da se Lazar Tejić kao neposredni izvršilac, Bojan Kovačević, Ivan Nikčević, Dušan Kokoruš osude na kaznu doživotnog zatvora.

Za Ivanovića je predloženo da bude osuđen na osam godina zatvora.

Izricanje prvostepene presude Tejiću, Kovačeviću, Nikčeviću i Kokorušu zakazano je za 30. decembar u Višem sudu u Beogradu.