CETINJANIN FILIP IVANOVIĆ UBIJEN U HERCEGOVAČKOJ: Ubica mu pucao u glavu

CETINjANIN Filip Ivanović (33) ubijen je noćas u Hercegovačkoj ulici u naselju Beograd na vodi, a policija je odmah uhapsila Đ.Z. (21) kod koga su nađena dva pištolja.

U njegovom džepu bila su slovenačka dokumenta. U ovom trenutku čeka se potvrda sa Instituta za sudsku mediccinu o njegovom indetitetu.

Osumnjičen za ubistvo Đ.Z. takođe je imao kod sebe slovenačka dokumenta za koja se sumnja da su falsifikovana.

Policija je kod njega našla dva pištolja.

Svirepo ubistvo dogodilo se noćas, a istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu. Osumnjičenom je određeno policijsko zadžavanje do 48 sati.

Inače, zločin se odigrao na dečijem igralištu. Uviđaj je trajao do jutros.

