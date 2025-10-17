Zločin

UBISTVO U BEOGRADU: Telo pronađeno na dečjem igralištu

Новости онлајн

17. 10. 2025. u 07:42

NOĆAS se u Beogradu dogodilo ubistvo.

Foto: D. Balšić

Do pucnjave je došlo u Beogradu na vodi.

Prema snimcima na društvenim mrežama, vidi se da je telo dečjem igralištu.

Prema nezvaničnim informacijama, uhapšen je muškarac sa dve puške, a policija je noćas blokirala ceo Beograd na vodi.

(Kurir)

Svet

Politika
Tenis
Fudbal
