Zločin

MALOLETNIK NOKAUTIRAO MUŠKARCA NASRED LESKOVCA: Naneo mu teške telesne povrede, određen pritvor

В. Н.

28. 09. 2025. u 20:23

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su sedamnaestogodišnjaka iz Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda, saopšteno je večeras iz MUP-a

МАЛОЛЕТНИК НОКАУТИРАО МУШКАРЦА НАСРЕД ЛЕСКОВЦА: Нанео му тешке телесне повреде, одређен притвор

Foto: Shutterstock

On se sumnjiči da je u noći između petka i subote, nakon kraće rasprave na ulici udario muškarca (58) u predelu glave, usled čega je oštećeni pao na asfalt i zadobio teške telesne povrede.

Osumnjičenom je nakon saslušanja, na predlog Višeg javnog tužilaštva, određen pritvor do 30 dana od strane nadležnog sudije Višeg suda u Leskovcu.

