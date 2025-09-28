MALOLETNIK NOKAUTIRAO MUŠKARCA NASRED LESKOVCA: Naneo mu teške telesne povrede, određen pritvor
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su sedamnaestogodišnjaka iz Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda, saopšteno je večeras iz MUP-a
On se sumnjiči da je u noći između petka i subote, nakon kraće rasprave na ulici udario muškarca (58) u predelu glave, usled čega je oštećeni pao na asfalt i zadobio teške telesne povrede.
Osumnjičenom je nakon saslušanja, na predlog Višeg javnog tužilaštva, određen pritvor do 30 dana od strane nadležnog sudije Višeg suda u Leskovcu.
