Zločin

HOROR U ZEMUNU: Rođak ubio mladića (25), policija zatekla beživotno telo muškarca u kući

В.Н.

21. 09. 2025. u 15:04

U ZEMUNU, u Ulici Cara Dušana 252, policija je danas u jednoj kući zatekla beživotno telo mladića (25).

ХОРОР У ЗЕМУНУ: Рођак убио младића (25), полиција затекла беживотно тело мушкарца у кући

Foto: M. Anđela/Profimedia/Ilustracija

Na telu su uočene povrede, odnosno rane koje ukazuju na nasilnu smrt.

Na licu mesta zatečen je i prijatelj nastradalog, koji je policiji, kako Telegraf saznaje, rekao da poseduje informaciju da je mladića ubio njegov rođak.

Na terenu su policija i Hitna pomoć, dok istragu o ovom slučaju vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

(Telegraf)

