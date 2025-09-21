HOROR U ZEMUNU: Rođak ubio mladića (25), policija zatekla beživotno telo muškarca u kući
U ZEMUNU, u Ulici Cara Dušana 252, policija je danas u jednoj kući zatekla beživotno telo mladića (25).
Na telu su uočene povrede, odnosno rane koje ukazuju na nasilnu smrt.
Na licu mesta zatečen je i prijatelj nastradalog, koji je policiji, kako Telegraf saznaje, rekao da poseduje informaciju da je mladića ubio njegov rođak.
Na terenu su policija i Hitna pomoć, dok istragu o ovom slučaju vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.
(Telegraf)
