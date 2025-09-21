PENZIONER KOJI JE UBIO SUPRUGU, NE IDE U ZATVOR: Šokantan obrt u slučaju ubistva kod Niša

NA PREDLOG tužilaštva Viši sud u Nišu odredio mu je pritvor kako ne bi uticao na svedoke ali i jer je postojala ozbiljna opasnost “da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično delo slične ili teže prirode”

Vojni penzioner M.R. (75) iz Donjeg Matejevca, koji je uhapšen 22. jula ove godine zbog sumnje da je nožem usmrtio svoju suprugu M.R. (74), zločin je počinio u neuračunljivom stanju.

To je utvrđeno psihijatrijskim veštačenjem koje je urađeno tokom istrage Višeg javnog tužilaštva u Nišu, pa je umesto optužnice sa predloženom zatvorskom kaznom, sudu podnet predlog za izricanje mere obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja.

To znači da će, ako i sud prihvati takav predlog, osumnjičeni izbeći višegodišnju robiju, već će biti upućen na lečenje u adekvatnu psihijatrijsku ustanovu.

- Nakon završetka istrage, dana 15.septembra, postupajući javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Nišu podneo je Višem javnom tužilaštvu u Nišu predlog da prema okrivljenom M.P. iz Niša izrekne meru bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, zbog postojanja opravdane sumnje da je učinio protivpravno delo u zakonu određeno kao krivično delo ubistvo – navela je za “Blic” glavni javni tužilac Borica Mitić.

Kako je “Blic” pisao, zločin je potresao čitavo selo u kojem je ovaj par godinama živeo mirnim životom. Prema rečima komšija, ništa nije ukazivalo na tragediju.

- Ne znam šta se dogodilo, mogu da kažem da su bili super ljudi. Nikad nisam čuo da se svađaju. Kad odem kod njih, sve je delovalo normalno. Milanka i on su veoma fini ljudi - rekao je ranije komšija Dragan Krstić, koji je godinama poznavao porodicu.

Prema njegovim rečima, Milan R. je ranije radio kao oficir u Makedoniji, gde je proveo oko tri decenije a i on i njegova supruga bili su penzioneri.

- Nikad nisam čuo da se raspravljaju. Čuo sam u prodavnici da se desilo, kažu zaklao je nožem... Bio sam šokiran - ispričale su komšije nakon zločina.

Nakon hapšenja, po nalogu Višeg javnog tužilaštva osumnjičenom za ubistvo u Nišu određeno je zadržavanje nakon čega je priveden na saslušanje.

Na saslušanju, međutim, kako je tada saopštilo tužilaštvo, nije bio u stanju da aktivno učestvuje u postupku nije mogao da iznese odbranu niti da odgovara na postavljena pitanja.

Na predlog tužilaštva Viši sud u Nišu odredio mu je pritvor kako ne bi uticao na svedoke ali i jer je postojala ozbiljna opasnost “da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično delo slične ili teže prirode”.

U toku istrage VJT u Nišu je naložilo psihijatrijsko veštačenje koje je pokazalo da je osumnjičeni Milan R. neuračunljiv, pa je sudu, umesto optužnice za ubistvo, za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od pet do 15 godina, podnet predlog za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

Ukoliko sud prihvati predlog, on će biti upućen na psihijatrijsko lečenje koje po zakonu nije vremenski ograničeno. O dužini trajanju lečenja odlučuje sud na osnovu periodičnih izveštaja stručne komisije iz psihijatrijske ustanove.

