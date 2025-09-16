DEČAKU (14) IZ NIŠA AMPUTIRAN DEO PRSTA: Majka tvrdi da su ga šipkom pretukla četvorica maloletnika

ČETRNAESTOGODIŠNjI I. M. iz Niša primljen je u Univerzitetski klinički centar u tom gradu sa teškim povredama šake, nakon čega su lekari morali da mu amputiraju vrh četvrtog prsta i ugrade iglu u treći prst zbog preloma.

Foto: J. Cosin

Dečak je, prema tvrdnjama njegove majke M. M. (42), brutalno pretučen metalnom šipkom od strane četvorice za sada nepoznatih vršnjaka uzrasta od 12 do 14 godina. Napad se dogodio u petak, 12. septembra oko 17.50 časova na dečjem igralištu u Studeničkoj ulici.

Prema rečima majke, njen sin je tog dana izašao napolje oko 18 sati i zatekao na igralištu grupu dečaka.

- Bila je neka daska na sred ulice, puna eksera. Moj sin je hteo da je skloni da se neko ne povredi. Oni su ga pitali šta radi, a kad je odgovorio da je pomera, rekli su mu ‘mangupiraš se’, počeli da ga psuju i udaraju po glavi - ispričala je ona.

Prema njenim rečima, dečaci su zatim pozvali I. M. da pođe s njima „da popričaju“. Pošto je odbio, dvojica su ga odvukla u obližnji šumarak - višnjar.

- Dvojica su ga držala za ruke, jedan je držao njegovog druga, a četvrti je izvadio metalnu šipku i njome ga udario po desnoj ruci. Nokti su mu otpali, vrh prsta je amputiran, a drugi prsti su zašiveni - navodi majka.

Nakon napada drug dečaka pokušao je da pobegne i pozove pomoć, ali su ga, tvrdi ona, i njega sustigli i udarali. Dečak je tek kod kuće priznao majci šta se dogodilo. Ona je zatim krenula da potraži grupu koja je napala njenog sina i, kako kaže, našla ih na igralištu.

- Pitala sam ih šta se desilo, rekli su da su samo rekli mom sinu da baci dasku. Negirali su da su ga tukli. Kada sam ih pitala za šipku, rekli su da su je našli - kaže M. M.

Iz Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu potvrđuju za "Novosti" da je dečak primljen sa povredama obe ruke, pri čemu je jedna ruka već bila u gipsu od ranije.

- Amputiran je vrh četvrtog prsta, prelomljen vrh trećeg, a dete ima nagnječenja i modrice na ostalim prstima povređene šake. Prima terapiju i previjaju mu se povrede - naveli su iz UKC Niš i dodali da je dečak trenutno stabilno.

Policija je, po prijemu deteta u bolnicu, obaveštena i sačinjena je službena beleška. Istraga je u toku.