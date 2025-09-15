APELACIJA ODLUČUJE O DOŽIVOTNOJ ROBIJI: Aldina Lakota (40) prva žena u Srbiji osuđena na najstrožu kaznu najavljuje žalbu

VIŠI sud u Novom Pazaru izrekao je, pre dva dana, prvu kaznu doživotnog zatvora jednoj ženi u Srbiji! Aldina Lakota (40) je 13. osuđenik, koji je dobio ovu najstrožu sankciju. U srpskim kazamatima trenutno su na robiji devetorica osuđenika sa ovom kaznom, deseti je preminuo u ćeliji, dok je dvojici robija smanjena na dve decenije.

Foto: Shutterstock

Lakota je, prvostepeno, oglašena krivom zbog ubistva svekrve Bajre Lakote (66), koju je, kako je utvrdio sud, usmrtila sa 121 ubodom noža. Na ovu kaznu, prema najavama, osuđenica će se žaliti, kao i njen advokat, koji je zastupao odbranu.

Doživotni zatvor, kao najstroža pravna sankcija, u našoj zemlji uvedena je decembra 2019. godine i to na predlog Fondacije Tijane Jurić, koja je ubijena kada je imala 15 godina. Predviđeno je da doživotni zatvor može biti izrečen za teško ubistvo, silovanje, obljubu nad maloletnom osobom, trudnicom i nemoćnim licem sa smrtnih ishodom.

U ovom trenutku, Lakota je ne samo prva žena sa doživotnom robijom, već joj je ova sankcija izrečena i zbog teškog oblika porodičnog nasilja. Ukoliko ovu presudu bude potvrdila i nadležna instanca, Apelacioni sud, postoji mogućnost da ona ili njen advokat, posle 27 godina izdržane kazne, traže uslovni otpust.

Izmenjene kazne DOŽIVOTNI zatvor osuđeniku M. J., koji je u trenutku izvršenja krivičnog dela imao više od 80 godina, zamenjen je robijom od dve decenije. On je u Višem sudu u Novom Sadu osuđen zbog silovanja osmogodišnjeg dečaka na najstrožu sankciju, ali je Apelacioni sud preinačio presudu. Takođe, prvostepena presuda kapetanu Vojske Srbije, kojeg je Viši sud u Leskovcu osudio na doživotni zatvor zbog silovanja ćerke preinačena je na 20 godina zatvora. Apelacioni sud je, u obrazloženju naveo da, iako je činjenično stanje nesporno, postoje okolnosti zbog kojih je ublažavanje zatvorske kazne opravdano.

Za najsvirepija krivična dela, međutim, ovakva "povlastica" nije predviđena. Reč je o teškom ubistvu, silovanju, obljubi nad nemoćnim licem, obljubi sa detetom i obljubi zloupotrebom položaja.

Prva pravosnažna doživotna robija izrečena je Ninoslavu Jovanoviću, poznatom kao "malčanski berberin" i to zbog otmice i silovanja devojčice (12) iz Niša. On je, međutim, preminuo u ćeliji zatvora u Zabeli, jula 2022. godine. Odmah potom, istu kaznu dobio je i Dejan Dabović, bivši vaterpolista iz Herceg Novog, koji je osuđen zbog ubistva devojke Dušanke Jocović, 2021. godine nasred ulice u Novom Sadu. Zločin je počinio nožem, dan nakon što je izvršio razbojništvo u kladionici.

Zbog ubistva dvogodišnjeg deteta, na doživotnu robiju osuđen je Miloš Nikolić iz Donjeg Dejana kod Vlasotinca. Devojčica je bila ćerka njegove nevenčane žene, a nastradala je u njihovom iznajmljenom stanu.

I Goran Džonić, penzionisani vatrogasac iz Moravca, zbog ubistva troje članova porodice Đokić iz Aleksinca 27. septembra 2021. godine, inače bliske rodbine, osuđen je na najstrožu kaznu, koju predviđa naš zakon. On je ubio, a zatim zapalio brata, snaju i njihovu ćerku.

Nepoznat identitet IDENTITET trinaestog osuđenika na doživotnu robiju, široj javnosti je nepoznat. U medijima se navodi da se njegovo ime ne objavljuje iz "pravnih razloga", ali je potvrđeno da je kazna pravnosnažno izrečena.

Beograđanin Radomir Blagojević provešće do kraja život iza zatvorksih zidina zbog monstruoznog ubistva bivše partnerke Zorice Kalinić, koju je polio benzinom i živu zapalio. Njemu se sudilo i zbog silovanja druge žene u Smederevu, pa je i za ovo nedelo osuđen.

Apelacioni sud u Beogradu prvostepenu kaznu od 19 godina za svirepo ubistvo devojčice (16) u Ripnju i ranjavanje troje članova njene porodice, preinačio je u doživotni zatvor osuđeniku Stojanu Iliću. Apelacija je našla, po njega, izuzetno teške okolnosti kada je reč o zločinu, koji je počinio 10. aprila 2023. godine.

Vranjanac Dejan Pavlović osuđen je pravosnažno na najstrožu sankciju zbog dugogodišnjeg porodičnog nasilja, koje je kulminiralo marta 2023. Tada je kuhinjskim nožem brutalno ubio suprugu i povredio ćerku, koja je pokušala da zaštiti majku. Sud je, takođe, utvrdio da su i deca trpela nasilje.

I jedan stranac osuđen je u Srbiji na doživotnu robiju. Reč je o rumunskom državljaninu Virdžinelu J., koji je pokušao da siluje, a potom je ubio staricu Radinku Krstić (87) u selu Rečica kod Požarevca.

Odlukom Apelacionog suda u Nišu, koji je potvrdio prvostepenu presudu, do kraja života u zatvoru će biti i Miroslav Marković iz Pirota. On je osuđen na doživotni zatvor zbog ubistva bivše partnerke Sanje M., hicima iz vatrenog oružja nasred ulice.