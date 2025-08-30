Zločin

PRONAĐENA DEVOJČICA (13) IZ BOGATIĆA: Sa dečkom pobegla od kuće

30. 08. 2025. u 20:24

DEVOJČICA A. N. stara 13 godina, iz Crne Bare kod Bogatića, čiji je nestanak prijavljen u utorak, pobegla je od kuće sa dečkom (15) iz Šapca.

Dvoje maloletnika se danas popodne zajedno pojavilo u policijskoj stanici u Bogatiću.

- U policiju su ih doveli dečakovi baba i deda. Svi su dali izjave, kao i njen otac, a maloletnici su saslušani u prisustvu socijalnog radnika. Centar za socijalni rad će odlučiti o merama koje će preduzeti prema devojčicinoj porodici, a nadležni organi će odlučiti o krivičnom postupku protiv staratelja dečaka - navodi izvor Informera.

Kako smo ranije pisali, devojčica A. N. iz okoline Bogatića je u utorak napustila porodičnu kuću dok su roditelji radili na njivi.

Inspektori i policijski službenici iz Bogatića su intenzivnom istragom najpre locirali begunce, a potom ih ubedili da se predaju.

