Zločin

MUŠKARAC UPUCAN NA VRAČARU, DRUGI IZBODEN NOŽEM U KOVILOVU: Hitno prebačeni u Urgentni centar

В.Н.

29. 08. 2025. u 07:04

JEDAN muškarac upucan je u nogu sinoć u Ulici Sime Igumanova na Vračaru i on je prevezen u Urgentni centar na reanimaciju, saopšteno je iz Hitne pomoći.

МУШКАРАЦ УПУЦАН НА ВРАЧАРУ, ДРУГИ ИЗБОДЕН НОЖЕМ У КОВИЛОВУ: Хитно пребачени у Ургентни центар

Foto: N. Skenderija/MUP

Pucnjava se dogodila oko 22.44 sata kod broja 14.

Muškarac (46) uboden je nožem jutros oko 3.05 sati u Kovilovu i on je prevezen u Urgentni centar na reanimaciju.

U Beogradu su se tokom noći dogodile dve saobraćajne nesreće u kojima su tri osobe lakše povređene.

Hitna pomoć intervenisala je tokom noći ukupno 109 puta, od toga je bilo 26 intervencija na javnim mestima. Na javnim mestima bilo je intervencija zbog alkoholisanih osoba. Za pomoć su se uglavnom javljali hronični bolesnici, rečeno je u Hitnoj pomoći.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Nova Solana kriptovaluta raste sa 90$ na 3,25 miliona $ | Koja je sledeća velika akcija?

Nova Solana kriptovaluta raste sa 90$ na 3,25 miliona $ | Koja je sledeća velika akcija?