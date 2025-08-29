MUŠKARAC UPUCAN NA VRAČARU, DRUGI IZBODEN NOŽEM U KOVILOVU: Hitno prebačeni u Urgentni centar
JEDAN muškarac upucan je u nogu sinoć u Ulici Sime Igumanova na Vračaru i on je prevezen u Urgentni centar na reanimaciju, saopšteno je iz Hitne pomoći.
Pucnjava se dogodila oko 22.44 sata kod broja 14.
Muškarac (46) uboden je nožem jutros oko 3.05 sati u Kovilovu i on je prevezen u Urgentni centar na reanimaciju.
U Beogradu su se tokom noći dogodile dve saobraćajne nesreće u kojima su tri osobe lakše povređene.
Hitna pomoć intervenisala je tokom noći ukupno 109 puta, od toga je bilo 26 intervencija na javnim mestima. Na javnim mestima bilo je intervencija zbog alkoholisanih osoba. Za pomoć su se uglavnom javljali hronični bolesnici, rečeno je u Hitnoj pomoći.
(Tanjug)
