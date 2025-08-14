OGLASIO SE MUP BLOKADERI ZLOUPOTREBLJAVAJU FOTOGRAFIJE: Predstavili da žandarmerija bije ženu, ali istina je drugačija
POVODOM fotografije koja se pojavila na društvenim mrežama, a na kojoj je predstavljeno da pripadnik Ministarstva unutrašnji poslova udara žensku osobu, obaveštavamo javnost da je fotografija nastala kao segment izvučen iz konteksta, i zloupotrebljena u nameri da se policija predstavi kao nasilna.
Događaj se odigrao 13. avgusta 2025. godine, oko 23 časa, u ulici Kralja Milana ka Slaviji, kada je tokom potiskivanja okupljenih došlo do napada na pripadnike Žandarmerije. Na policajce su bacali betonske kocke, kamenice, staklene flaše i druge predmete, ugrožavajući njihove živote i zdravlje.
Ženska osoba sa fotografije u tom trenutku je metalnom šipkom udarala pripadnike Žandarmerije koji su sredstva prinude upotrebili sa ciljem odbijanja napada od sebe.
Ministarstvo unutrašnjih poslova neće tolerisati nasilje nad policijskim službenicima, niti pokušaje lažnog prikazivanja njihovog rada, u nameri da im se uruši ugled.
Policija nastavlja intenzivan rad na identifikaciji svih lica koja su ugrožavala javni red, mir i bezbednost građana.
