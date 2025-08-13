"NOVOSTI" SAZNAJU: U Boliviji likvidirana dvojica Srba i Makedonac

MILjAN Đ. zvani Hitri iz Niša, predvodnik međunarodne organizovane kriminalne grupe koja se bavila dsitribucijom velikih količina kokaina iz Južne Amerike na teritoriji pojedinih zemalja Zapadne Evrope, likvidiran je pre dva dana najverovatnije na teritoriji Bolivije, saznaju "Novosti".

Foto: Ilustracija/Unsplash

Naime, kako saznajemo, na teritoriji Južne Amerike došlo do sukoba između kriminalnih grupa oko primata u poslovima sa narkoticima, a tom prilikom je Miljan Đ. ubijen.

Takođe, ubijen je i Dejančo L. državljanin Severne Makedonije.

Treći ubijeni muškarac, takođe rodom iz Niša, se na teritoriji Južne Amerike kretao sa lažnim identifikcaionim podacima.

Podsetimo, ranije danas u medijima su se pojavile netačne informacije da su u obračunu ubijena trojica Srba. Međutim, kako smo saznali, u pitanju su zapravo dvojica muškaraca srpske nacionalnosti i jedan Makedonac.