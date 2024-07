DEJAN DRAGIJEVIĆ OTKRIVA GDE JE TELO MALE DANKE? Tražio novo saslušanje, evo kada će izaći pred tužioca!

DEJAN Dragijević (40) iz sela Zlot kod Bora, osumnjičen da je sa svojim kolegom iz JKP "Vodovod" 26. marta u Banjskom polju ubio Danku Ilić (2), biće saslušan u četvrtak, 11. jula, potvrđeno je iz Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru.

Da podsetimo, Dejan Dragijević je posle hapšenja priznao ubistvo Danke Ilić i u policiji i u tužilaštvu i detaljno ga opisao.

- Naveo je da je on bio suvozač u službenom automobilu "fijat panda", dok je za volaonom bio njegov kolega Srđan Janković. Takođe, priznao je da je Janković autom oborio devojčicu koja je sama bila na putu, a da ju je on potom uneo u kola na zadnje sedište i da ju je golim rukama zadavio - podseća naš izvor i dodaje da iako je osumnjičeni Dragijević do detalja opisao zločin i priznao svoju krivicu, ali i otkrio ulogu svog kolege, osumnjičenog Jankovića, on nije želeo da otkrije gde je telo devojčice.

- Rekao je da su telo potom odneli na deponiju na Starobanjskom putu, ali da je on telo premestio dva dana kasnije, 28. marta. Međutim, tačnu lokaciju nije otkrio - podseća izvor.

Nije poznato zbog čega je Dragijević rešio da ponovo zatraži saslušanje.

- On je preko advokata tužilaštvu poslao pisani podnesak u kom je naveo da želi da ga tužilac ponovo sasluša kako bi razjasnio svoj ranije dati iskaz - kaže izvor i podseća da je drugi osumnjičeni Srđan Janković, posle odbrane ćutanjem, pre oko mesec dana odlučio da promeni odbranu, pa je negirao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.

Prema dosadašnjim zvaničnim informacijama, Danka Ilić je nestala 26. marta. Do tada su roditelji Danke Ilić nekoliko puta ispitivani u policiji, nakon čega su 4. aprila uhapšeni Janković i Dragijević zbog sumnje da su dete, koje je samo izašlo na ulicu, udarili kolima, ubacili je u vozilo, nakon čega je Dragijević, prema njegovom priznanju, devojčicu udavio rukama.

Prema iskazu osumnjičenog Dejana Dragijevića, on je dete ubio 26. marta. Pored njega je bio i kolega Srđan Janković. Telo su istog dana prevezli na deponiju, ali su ga premeštali. Janković je sve ovo negirao dva puta u tužilaštvu.

