Pozajmio za auto, uzet mu stan: Pravosnažna presuda za otmicu u Leštanima

APELACIONI sud potvrdio je prvostepenu presudu Nikoli Jovanoviću, kojom je osuđen na 3 godine zatvora za otmicu poznanika Igora Mladenovskog, kojeg je držao duže od deset dana zatvorenog u stanu u Leštanima u septembru 2017. godine.

Apelacija je odbila i žalbu tužilaštva na visinu kazne, ali i žalbu odbrane na osuđujuću presudu kao neosnovane. Kako su obrazložili Viši sud je pravilno cenio dokaze i doneo zaključak da je oštećeni obmanom doveden u stan i tu zadržan silom i pretnjom, kako bi se od njega iznudio novac i imovinska korist.

U presudi se navodi da se Jovanović 12. septembra 2017. godine našao sa Mladenovskim obmanjujući ga da se nalaze radi dogovora oko duga, koji je tokom tog leta potraživao od njega radi kupovine automobila, koji nije bio registrovan. Tada je Jovanović tražio da mu odmah plati 9.000 evra, koje Mladenovski nije imao, pa je zahtevao da mu preda svoje vozilo za koje je procenio da vredi 7.000 evra. Potraživao je i ostatak duga od 2.000 evra, s tim što će ukoliko ne vrati dug kamata od narednog dana biti 500 evra dnevno.

- Govorio mu je: "Nemoj da se igraš, moraš da ispoštuješ kamatu i sve što ti kažem, sa mnom nema igranja". Posle toga su se našli kod glavne autobuske stanice, gde je Jovanović došao vozilom oštećenog i kada je Mladenovski ušao rekao mu je:"Vidiš da sa nama nema zajebancije, nakačio sam ti ljude na vrat da ti dolaze kući, moraš da vratiš dug". Odvezao ga je do zgrade u Leštanima, koja nije bila završena i u stan koji nije bio uslovan za život. Tu je oštećeni držan zatvoren, a čim su ušli u stan počeo je da ga udara - navodi se u presudi.

Dok ga je držao zatvorenog dolazio je u stan sa prijateljima i tražio da mu njegova žena preda dokumentaciju od stana kako bi ga preveo na sebe. Usput mu preteći da ne smeju da ga prijave policiji, jer će ih sve zapaliti. Rekao mu je, kako se navodi, da ga posle više neće dirati i vratiće mu auto. Šamarali su ga i udarali pesnicama u leđa, pa je oštećeni nakon par dana pozvao telefonom J. D. od koga je kupio stan za 42.000 evra, ali ga nije preveo na sebe.

Našli su se 18. septembra i Mladenovski je J. D. rekao da stan prevede na Jovanovića. Odatle su otišli do advokatske kancelarije, gde ga je čekao Jovanovićev prijatelj i udarao ga i pretio mu. Tu je video da je sastavljen ugovor o kupoprodaji njegovog stana između Jovanovića i J. D. Dva dana kasnije Jovanović se sa J. D. našao kod javnog beležnika gde je sačinjena klauzula o potvrđivanju ugovora o kupoprodaji stana za 39.500 evra, koji su obojica potpisali. Okrivljeni je javnom beležniku priložio priznanicu, kojom J. D. potvrđuje da je od Jovanovića primio taj novac, iako ga nikada nije primio. Jovanović je dalje prodao taj stan za 35.000 evra.

Mledenovski je 1. oktobra 2017. godine po noći pobegao iz stana u Leštanama, tako što je skočio sa prvog sprata.