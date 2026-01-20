DOŽIVOTNA ROBIJA ZA UBICE JOVANA VUKOTIĆA: Vođa ''škaljaraca'' izrešetan pred trudnom suprugom

PRVO krivično veće Apelacionog suda regionalnog područja u Istanbulu potvrdio je doživotnu robiju Željku Bojaniću, Radoju Žutom Živkoviću, Zdravku Perunoviću, Jakupu Doganu i Emirkanu Sumeru za ubistvo Jovana Vukotića u ovom gradu 2022. godine.

Novosti

Kako su naveli, odluka 40. visokog krivičnog suda u Istanbulu kojom su okrivljeni za ubistvo Kotoranina Jovana Vukotića, navodnog vođe škaljarskog klana, osuđeni na doživotne kazne zatvora, donesena je u skladu sa zakonom.

Ubistvo se, podsetimo, dogodilo 8. septembra 2022. nakon što je Vukotić s porodicom napustio šoping centar u Istanbulu i uputio se ka elitnom naselju gde su živeli pod lažnim identiteom. Vukotić je mislio da je bezbedan predstavljajući se kao agent za nekretnine, ali su ga pripadnici suparničkog klana iz Kotora locirali i angažovali kriminalne grupe iz Istanbula i Izmira kako bi ga ubile. Likvidiran je pred trudnom suprugom M.M. i dvogodišnjom ćerkom. Likvidacija je, navodno, plaćena 1,5 milion evra.

Kako prenose turski mediji, krajem decembra prošle godine razmatrane su žalbe na presudu, kada je utvrđeno da je odluka kojom su izrečene kazne doživotnog zatvora u skladu sa zakonom i da je sankcija pravilno odmerena. Istom odlukom odbijene su žalbe i okrivljenih za druga dela u ovom slučaju.

Takođe, potvrđena je i presuda u odnosu na okrivljene kojima je izrečena oslobađajuća kazna.

Navodni vođa škaljarskog klana ubijen je u oružanom napadu u istanbulskom okrugu Šišli 8. septembra 2022. godine. Utvrđeno je da je na njegovo vozilo bio prikačen GPS uređaj preko kojeg je praćen. Tako je omogućeno ubicama da motorom priđu njegovom vozilu. Kriminalna grupa koja se tereti za tu likvidaciju ubrzo je uhapšena, a u februaru prošle godine izrečena im je prvostepena presuda, koja je sada potvrđena.

Zbog ubistva Vukotića, optužnica je podneta protiv Radoja Živkovića, poznatog pod nadimkom Mario, Zdravka Perunovića (50), poznatog kao Pitbul, Milana Vujotića (44), te Asije Juksel (51), Ajše Sipahi (45), Murata Polata (51), Kemrea Murata Kalisa (31), Emirkana Sumera (25), Elanur Tune (23), Erdija Ertana (36), Esata Kandana (36), Furkana Jesila (29), Emrea Karagača (26), Nijazija Serkana Altundasara (51) i Jakupa Dogana (22).

Sud u Istanbulu osudio je Furkana Ješila, Elanur Tunu i Erdija Ertana na po 12 godina i 6 meseci zatvora zbog pomaganja u ubistvu. Asije Juksel i Ajša Sipahi dobile su kaznu od po godinu i četiri mjeseca zatvora. Milan Vujotić je oslobođen optužbe za ubistvo, ali je dobio kaznu od dve godine i mesec zatvora zbog pomaganja kriminalnoj organizaciji. Njemu je ukinuta mera kućnog pritvora.

Vozač Jovana Vukotića, Emre Karagač, koji je bio prisutan u automobilu u trenutku ubistva, oslobođen je svih optužbi.

Mediji prenose da je dozvoljeno da okrivljeni za određena dela mogu podneti žalbu Vrhovnom sudu, prenosi crnogorski Dan.

BONUS VIDEO:

Prvi snimci sa mesta zločina: Ubistvo bivšeg igrača Crvene zvezde | Detalji sa terena

Uskoro opširnije