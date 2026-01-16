PONOVO SASLUŠAVAJU PORODICU ZORANA MARJANOVIĆA: Suđenje kratko trajalo

U VIŠEM sudu u Beogradu danas je na suđenju Zoranu Marjanoviću optuženom za ubistvo supruge Jelene Marjanović 2. aprila 2016. godine, sudija navela da neće ponovo saslušavati sedam svedoka, jer su do sada već detaljno dva puta ispitivani, već će se čitati njihovi iskazi.

Foto: Novosti/Z. Jovanović, ATA images/A. Aehl

Za sledeće suđenje, koje je zakazano za 10. mart, pozvala kao svedoke ponovo Marjanovićevog brata, snaju i sina, zbog izmene u sastavu sudskog veća, kao i veštaka telekomunikacione struke Dragomira Vasiljevića.

Marjanović od početka suđenja negira krivicu.

Suđenje se ponavlja jer je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu kojom je Marjanović bio osuđen na maksimalnu kaznu za krivično delo teško ubistvo od 40 godina.

Apelacioni sud je 3. oktobra 2023. godine ukinuo Marjanoviću pritvor i od tada se brani sa slobode.