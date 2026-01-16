PONOVO SASLUŠAVAJU PORODICU ZORANA MARJANOVIĆA: Suđenje kratko trajalo
U VIŠEM sudu u Beogradu danas je na suđenju Zoranu Marjanoviću optuženom za ubistvo supruge Jelene Marjanović 2. aprila 2016. godine, sudija navela da neće ponovo saslušavati sedam svedoka, jer su do sada već detaljno dva puta ispitivani, već će se čitati njihovi iskazi.
Za sledeće suđenje, koje je zakazano za 10. mart, pozvala kao svedoke ponovo Marjanovićevog brata, snaju i sina, zbog izmene u sastavu sudskog veća, kao i veštaka telekomunikacione struke Dragomira Vasiljevića.
Marjanović od početka suđenja negira krivicu.
Suđenje se ponavlja jer je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu kojom je Marjanović bio osuđen na maksimalnu kaznu za krivično delo teško ubistvo od 40 godina.
Apelacioni sud je 3. oktobra 2023. godine ukinuo Marjanoviću pritvor i od tada se brani sa slobode.
Preporučujemo
STRAVIČNA NESREĆA U NOVOM PAZARU: Policija, Hitna i vatrogasci na licu mesta
16. 01. 2026. u 21:33
ZAPALIO SE AUTOBUS NA AUTO-PUTU BEOGRAD-NIŠ: Putnici hitno evakuisani
16. 01. 2026. u 19:09
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
GDE JE DANAS ČEDINA BIVŠA ŽENA? Jelena uživa u Americi - sa novim dečkom
JELENA i Čeda su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.
16. 01. 2026. u 09:52
Komentari (0)