OGLASILO SE VJT POSLE SASLUŠANJA ŠTIMCA: Tražen pritvor za blokadera, evo kako se branio

U VIŠEM javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Vladimir Š. zbog sumnje da je 2. novembra 2025. godine u popodnevnim i večernjim časovima na Trgu Nikole Pašića u neposrednoj blizini Doma Narodne skupštine pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja i podstrekivao učesnike neprijavljenog skupa da izvrše napad na učesnike drugog prijavljenog skupa, koji se održava u Pionirskom parku, zatim na policijske službenike, kao i na nasilno svrgavanje nosilaca najviših državnih funkcija.

Foto: Novosti

Osumnjičeni je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da Vladimiru Š. odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Kako Tanjug saznaje reč je o bivšem košarkašu Vladimiru Štimcu, a na teret mu se stavlja krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

Postoje osnovi sumnje da je on 2. novembra pred okupljenim građanima, koji su ga snimali i to kasnije objavljivali na društvenim mrežama, pozivao druge građane da dođu pred Dom Narodne skupštine, da "zovu traktore da dođu sa svih strana", da im "j... sve", nazivajući policijske službenike koji su se nalazili ispred Doma Narodne skupštine - kriminalcima, koje je tu poslao Vučić da "guraju narod koji traži pravdu" i koji "nemaju ni identifikacione brojeve".

Osumnjičeni je pritom u snimljenim objavama sve vreme psovao pripadnike policije i učesnike drugog skupa i ponavljao poziv građanima "Izađite na ulice" pokušavajući da napravi emotivni naboj kod građana, uz tvrdnje da policija napada Dijanu Hrku, majku mladića koji je poginuo 1. novembra 2024. godine prilikom pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, a koja štrajkuje glađu.

Pošto je uočio jednog policijskog službenika koji je obezbeđivao Dom Narodne skupštine sa puškom na grudima V.Š. mu je viknuo: "Alo, skloni pušku bre".

Sve navedeno je dovelo do okupljanja građana ispred Doma Narodne skupštine, koji su, kako se navodi, motivisani pozivima V.Š. napadali policijske službenike i učesnke drugog skupa, gađajući ih pirotehničkim sredstvima, staklenim flašama i kamenjem, usled čega je jedan policijski službenik zadobio tešku telesnu povredu u predelu potkolenice.

Istom prilikom, dodaje se, prouzrokovan je požar na šatoru koji koriste učesnici drugog skupa.

