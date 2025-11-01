"NOVOSTI" SAZNAJU: Ponovo potvrđena optužnica VJT u Beogradu u vezi sa padom nadstrešnice
KAKO saznajemo, odlukom Višeg suda u Beogradu ponovo je potvrđena optužnica Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podignuta protiv menadžera Infrastrukture Železnice Srbije i dvoje članova Komisije za tehnički pregled Železničke stanice u Novom Sadu.
Sud je kako saznajemo, juče u postupku ponovnog odlučivanja po nalogu Apelacionog suda, doneo prvostepeno rešenje kojim je potvrdio ovu optužnicu.
Optužnica tereti Slobodanku K, menadžera za razvoj investicija AD “Infrastruktura Železnica Srbije” sa sedištem u Beogradu,
Optužnica protiv njih je podignuta jer postoji opravdana sumnja da su njihovi propusti doprineli i da su u uzročno-posledičnoj vezi sa pomenutom tragedijom, jer bi oni, da su savesno postupali i izvršili dužnost vanrednog pregleda, kao i kontrole ispunjenosti uslova u toku samog probnog rada, onda mogli vizuelno da uoče znake loma i povećanog ugiba na nadstrešnici u danima koji su prethodili njenom obrušavanju.
Slobodanki K. optužnicom se na teret stavlja krivično delo Zloupotreba službenog položaja iz člana 359 stav 1 Krivičnog zakonika i krivično delo Teško delo protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 i stav 3 Krivičnog zakonika u vezi sa članom 278 stav 2 Krivičnog zakonika.
Milutin S. i Biljana K. optužnicom terete za krivično delo Nesavesan rad u službi iz člana 361 stav 2 u vezi stava 1 u vezi sa stavom 3 Krivičnog zakonika i krivično delo Teško delo protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 i stav 3 Krivičnog zakonika u vezi sa članom 278 stav 2 Krivičnog zakonika.
BONUS VIDEO:
POGLEDAJTE: Ovako je MIša Bačulov spremao lažno trovanje za koje bi optužuo Vučića
Preporučujemo
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
ODBRUSILA CARINIKU: Gocu na granici nazvali Rašinom mamom
PEVAČICA bez dlake na jeziku govori o odnosu sa suprugom Rašom Novakovićem, uvek se sa šalom osvrćući na razliku u godinama koja je mnogima bila glavna tema na početku njihovog zabavljanja.
31. 10. 2025. u 18:35
Komentari (0)