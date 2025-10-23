PRESUDA ZA OTMICU U LEŠTANAMA: Makedonca zatvorio u stan zbog duga
BEOGRAĐANIN Nikola Jovanović osuđen je danas prvostepeno u Višem sudu u Beogradu na tri godine zatvora za otmicu poznanika Igora Mladenovskog iz Makedonije.
On je prema optužbi Mladenovskog oteo 2017. godine i 21 dan držao zatvorenog u stanu u Leštanama, jer mu je dugovao novac.
Za to vreme oteti se javljao u policijsku stanicu, jer je čekao odluku o ekstradiciji u Makedoniju, gde je trebao da uzdržava zatvorsku kaznu. Inače Mladenovski je osuđivan za prevaru.
