UBISTVO BIVŠEG ZETA U BATAJNICI: Žena i ćerka svedočile kako se dogodio zločin
ŽENA I ćerka Miodraga Bojića, koji je zimus na svojoj Slavi Sveti Jovan ubio bivšeg zeta Daneta Ninića u Batajnici, svedočile su danas na njegovom suđenju u Višem sudu u Beogradu. Obe su rekle da su njih dvojica pre toga bili u dobrim i korektnim odnosima i da se nisu svađali. Pošto su bile prisutne u kući kada se zločin dogodio, ispričale su šta se sve desilo.
Ćerka Ivana Bojić kazala je da je bila na spratu sa ćerkom, kada su čuli galamu i sišli u prizemlje.
- Videla sam Daneta kako viče na mog oca: "Đubre jedno matoro, sad bih te ubio da nemaš 70 godina". Udario je čašom rakije u sto i razbio je. Ja sam ga uhvatila za ruku da ga izvedem napolje i rekla sam mu da ide kući. On je oca uhvatio za duks i gurnuo na pod. Tada je došao i moj mlađi sin, rekla sam da zovu policiju i Daneta izgurala napolje u dvorište - ispričala je Ivana.
Ona kaže da je on onda u dvorištu uhvatio za ruku njihovu ćerku da ide sa njim, da neće više ostati tu i da idu svi, a dete je plaklo da neće.
- Rekla sam mu da je pio i da ne može da je vodi. Tada sam čula majku kako viče "pazite uzeo je nož", na šta je Dane rekao, "saću da mu j...m mater" i vratio se u kuću. Posle minut je izašao iz hodnika, stao na prvi stepenik, pao ispred mene i tu umro - ispričala je Ivana vidno potrešena zbog prisećanja na taj momenat.
Njena majka Dragica ispričala je da su ona i unuk držali za ruke Miodraga kada je uzeo nož, da ne krene za Danetom napolje.
- Držali smo ga za ruke, kada je Dane ušao i sa vrata rekao, "nož, saću da mu j...m majku. U predsoblju je nasrnuo na Mileta, sa obe ruke krenuo ka njemu i nekako je nalegao na njega, da li ga je uhvatio za ramena, ne znam, bila sam u šoku. Onda sam videla krvav nož, ali ne i trenutak kada ga je ubo - ispričala je Slavica Bojić.
Suđenje Miodragu Bojiću danas je završeno i za kraj oktobra zakazane su završne reči, a onda će biti i izrečena prvostepena presuda.
