SNIMCI NA DNEVNOM REDU: Odloženo suđenje za ubistvo Milana Jorovića

SUĐENjE trojici okrivljenih za teško ubistvo Milana Jorovića 21. juna 2023. godine u Zemunu Goranu Mirkoviću, Darku Kelju i Igoru Gedoševu odloženo je danas U višem sudu u Beogrdau zbog sprečenosti predsedavajuće sudije.

Foto: N. Skenderija/ Društvene mreže

Bilo je planirano da se gledaju snimci, pa će to biti na dnevnom redu na narednom pretresu sredinom oktobra.

Inače, Više tužilaštvo u Beogradu Mirkovića tereti da je pucao u Jorovića ispalivši deset metaka. Kako se sumnja on je vozeći motor maskiran u dostavljača hrane pratio Jorovića u autu i kada je on parkirao nedaleko od svoje kuće, približio mu se i zapucao. Kada je Jorović pao pored auta, prišao mu je bliže i pucao u glavu. Nakon toga je pobegao motorom.

Druga dvojica Gedošev i Kelj se terete da su u periodu od početka aprila, pa do dana ubistva zajedno sa Mirkovićem pretili i nadgledali Jorovićevo kretanje.