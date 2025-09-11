SNIMCI NA DNEVNOM REDU: Odloženo suđenje za ubistvo Milana Jorovića
SUĐENjE trojici okrivljenih za teško ubistvo Milana Jorovića 21. juna 2023. godine u Zemunu Goranu Mirkoviću, Darku Kelju i Igoru Gedoševu odloženo je danas U višem sudu u Beogrdau zbog sprečenosti predsedavajuće sudije.
Bilo je planirano da se gledaju snimci, pa će to biti na dnevnom redu na narednom pretresu sredinom oktobra.
Inače, Više tužilaštvo u Beogradu Mirkovića tereti da je pucao u Jorovića ispalivši deset metaka. Kako se sumnja on je vozeći motor maskiran u dostavljača hrane pratio Jorovića u autu i kada je on parkirao nedaleko od svoje kuće, približio mu se i zapucao. Kada je Jorović pao pored auta, prišao mu je bliže i pucao u glavu. Nakon toga je pobegao motorom.
Druga dvojica Gedošev i Kelj se terete da su u periodu od početka aprila, pa do dana ubistva zajedno sa Mirkovićem pretili i nadgledali Jorovićevo kretanje.
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DUBOKO RAZOČARAN - POPOVIĆEV KUM OTKRIO: "Lepa Brena Suzanu uopšte nije zvala, niti je došla saučešće da izjavi"
FOLKER ne krije razočarenje.
11. 09. 2025. u 11:26
Komentari (0)