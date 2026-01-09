Nesreće

DEVOJKE POKOSIO AUTO KOJI IH JE ČUVAO: Snimale se u Kraljevu za društvene mreže dok ih je na sankama vuklo vozilo koje je išlo 30 na sat

Ana Đokić

09. 01. 2026. u 11:26

SAMO sreća spasila je dve tinejdžerke iz Kraljeva da nastradaju nakon pada sa sanki koje je vukao automobil.

Foto: N. Živanović

Kako saznaje Blic, čitava igra je osmišljena kako bi se sačinio video snimak za društvene mreže.

Inače, radi se o poznanicima iz Kraljeva.

- U prvom automobilu koji je vukao sanke osim vozača nalazio se još jedan mladić koji je sve to snimao. A iza sanki išao je drugi automobil, kako bi devojke zaštitio od naleta nekog auta na seoskom putu u selu Mrsać kod Kraljeva - kaže izvor "Blica".

Prema informacijama do kojih smo došli, auto koji je vukao sanke se kretao bar 30 kilometara na sat.

- Devojke su ubrzo pale sa sanki. I na njih je naišao auto koji ih je pratio. Jedna devojka je zadobila povredu noge, dok druga ima povredu glave. One su u kraljevačkoj bolnici i nisu životno ugrožene - kaže izvor "Blica".

Policija je prema našim saznanjima pregledala snimak.

Naleteo automobilom na devojčice

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su L. P. (19) i Đ. J. (35) zbog postojanja osnova sumnje da su obojica izvršili po krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Do nesreće je došlo kada su usled leda i neravnina na putu, sanke odskočile, a devojke spale sa sanki na ulicu.

Vozač Đ.J. (35) koji je vozio automobil "fiat" iza njih, i čiji je zadatak bio da se pobrine da iza njih ne naiđe drugo vozilo, takođe je naišao na tu neravninu i poklopio ih automobilom jer devojke nisu stigle da se pomere sa puta.

(Blic)

