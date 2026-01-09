DEVOJKE POKOSIO AUTO KOJI IH JE ČUVAO: Snimale se u Kraljevu za društvene mreže dok ih je na sankama vuklo vozilo koje je išlo 30 na sat
SAMO sreća spasila je dve tinejdžerke iz Kraljeva da nastradaju nakon pada sa sanki koje je vukao automobil.
Kako saznaje Blic, čitava igra je osmišljena kako bi se sačinio video snimak za društvene mreže.
Inače, radi se o poznanicima iz Kraljeva.
- U prvom automobilu koji je vukao sanke osim vozača nalazio se još jedan mladić koji je sve to snimao. A iza sanki išao je drugi automobil, kako bi devojke zaštitio od naleta nekog auta na seoskom putu u selu Mrsać kod Kraljeva - kaže izvor "Blica".
Prema informacijama do kojih smo došli, auto koji je vukao sanke se kretao bar 30 kilometara na sat.
- Devojke su ubrzo pale sa sanki. I na njih je naišao auto koji ih je pratio. Jedna devojka je zadobila povredu noge, dok druga ima povredu glave. One su u kraljevačkoj bolnici i nisu životno ugrožene - kaže izvor "Blica".
Policija je prema našim saznanjima pregledala snimak.
Naleteo automobilom na devojčice
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su L. P. (19) i Đ. J. (35) zbog postojanja osnova sumnje da su obojica izvršili po krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.
Do nesreće je došlo kada su usled leda i neravnina na putu, sanke odskočile, a devojke spale sa sanki na ulicu.
Vozač Đ.J. (35) koji je vozio automobil "fiat" iza njih, i čiji je zadatak bio da se pobrine da iza njih ne naiđe drugo vozilo, takođe je naišao na tu neravninu i poklopio ih automobilom jer devojke nisu stigle da se pomere sa puta.
(Blic)
BONUS VIDEO:
Beograd i dalje okovan snegom
