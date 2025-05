U SPECIJALNOM SUDU IZVOĐENI DOKAZI IZ GRČKE O UBISTVIMA U ATINSKOM RESTORANU: Ubice se vide na snimcima

DOKAZI,koje su prikupili istražni organi Grčke o ubistvu Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u poznatom restoranu u Atini 19. januara 2020. godine, prikazani su danas u Specijalnom sudu u Beogradu na suđenju optuženima za ovu dvostruku likvidaciju.

Foto: Arhiva Novosti

Reč je o izveštajima i fotografijama izvučenim iz snimaka sa nadzornih kamera ovog ugostiteljskog objekta, sa benzinske pumpe, kioska brze hrane, prodavnice, a na kojima se, prema tvrdnjama Javnog tužilaštva z aorganizovani kriminal, vide okrivljeni.

Na fotografijama se, pored ostalog, vidi automobil "reno klio", kao i grupa muškaraca koja je ulazila u lokale, a za koje tužilaštvo tvrdi da su optuženi, njihovo kretanje među rafovima na pumpi, kako izlaze iz automobila ili se vraćaju u njega, sipaju gorivo...

- Imamo praktično potvrdu onoga kako je prikupljen dokazni materijal. U konkretnom slučaju, tužilaštvo bi ukazalo na relevantnost video nadzora benzinske stanice, gde se vidi lice u lokalu, ali i pored auta - pojasnio je tužilac Saša Ivanić. - Sumnja se da je taj automobil iznajmila okrivljena Nataša Dedić. Na prošlom suđenju je prikazan fiskalni račun pumpe koji je pronađen u automobilu. Snimljen je "reno klio grand tur" i "opel astra" u blizini restorana u kom je izvršeno ubistvo. U pitanju je opserviranje pre izvršenja krivičnog dela.

On je dodao i da se i na drugim snimcima vide isti automobili, ali i "tojota auris" i rekao je da je zabeleženo kretanje četiri izvršioca ubistva pre zločina i da su bili u istoj garderobi kao u momentu izvršenja ubistva.

U sudu su prikazane i fotografije stanova u kojima je pre zločina boravio Dedović, kao i falsifikovani pasoši njega i Stamatovića.

- Radi se o setu dokaza koji se odnosi na činjenice gde su i pod kojim lažnim identitetima u Atini boravili sada pokojni Dedović i Stamatović - rekao je tužilac Ivanić.

Advokat Dejan Lazarević, branilac nekolicine optuženih,fotografije iz dokumentacije nazvao je "školskim primerom fotošopiranja". Ove dokaze JTOK osporavali su i okrivljeni, pre svih Veljko Belivuk:

- Tužilac je opet rekao da se radi o zakonitom dokazu, a imamo situaciju da je neki pripadnik SBPOK koji nije svedok slobodnim okom vršio komparativno poređenje fotografijama. Onda treba da otpustimo sve veštake i da prihvatimo da se Srećko Krečar nalazi na pasošu i možemo da zaključiomo da to nije Slobodan Vujačić. Još jedna izjava koja dokazuje da to nije on je opis svedoka koja je rekla da je Mastrođovani visok 185, plave kose i očiju. To samo ide u našu korist i zaključuje se da to nije Slobodan Vujačić. On nije plav, nema plave oči, SBPOK je potvrdio da je to pevač Srećko Krečar i sad ostaje da vidimo da li će da ga uhapse.

ULASCI I IZLASCI

U SUDU su prikazane i Interpolove crvene poternice za Dejanom Dedićem, kao i ubijenim Alanom Kožarom i Damirom Hadžićem, Stevanom Stamatovićem i Igorom Dedovićem. Prikazan je i dopis atinskog aerodroma, ali i graničnih službi o dolascima i odlascima Radeta Stojićevića, Nikolu Spasojevića, Srđana Lalića, Miloša Jevrića, Nebojšu Jankovića, Natašu Dedić, Milinka Brašnjovića, Veljka Belivuka i Stefana Andrejića, Slobodana Vujačića.

Tužilac Saša Ivanić je, pored ostalog, napomenuo da ovi podaci pokazuju i kada je Veljko Belivuk ušao u Grčku i izašao iz nje, ističući da je ovu zemlju napustio dan nakon izvršenog dvostrukog ubistva.