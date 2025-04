IMA LI PRITISAKA NA SVEDOKE UBISTVA U MLADENOVAČKOJ KAFANI? Kum promenio iskaz, ne tereti više jednog od okrivljenih

NA suđenju za ubistvo Dušana Antonijevića u avgustu 2023. godine tokom tuče u jednoj mledenovačkoj kafani, u Višem sudu u Beogradu u petak su iznete informacije da se vrši pritisak na pojedine svedoke da drugačije govore u vezi okrivljenog Danijela Simića, koji je uz prvookrivljenog Marka Pitulića i Bojana Puketu optužen za to teško ubistvo u saizvršilaštvu na bezobziran način.

Foto: Društvene mreže/N. Skenderija

Drugi brat Marko Simić i njihovi prijatelji Miloš Janković i Saša Stepanović terete se za učestvovanje u tuči.

Punomoćnik oštećene porodice Antonijević advokat Aleksandar Kostić kazao je da mu se dan pred suđenje javila neka žena i rekla da je Danijel Simić napao nekog svedoka u postupku i da se zbog toga u mladenovačkom Osnovnom sudu vodi krivični postupak. On je zatražio da sud to ispita.

- Takođe nam je ispred sudnice svedok Aleksić rekao da je kontaktiran da li od Simića ili njegove porodice i da je tada vršen pritisak na njega u vezi svedočenja - kazao je Kostić. - Zatim, svedok Miloje je dobio poruku od majke Danijela Simića u kojoj mu se preti.

Branilac braće Simić kazao je da su to sve abrovi, a ne informacije i da nema osnova da se ispituje, jer je to malo mesto i svako svašta priča.

Sudija Dragan Martinović je pitao Danijela Simića da se izjasni o ovim navodima, a on je rekao da je imao problema sa komšijom Darkom Miloševićem.

- Prišao sam mu da se javim, razmenili smo nekoliko reči i on me je prijavio policiji za ugrožavanje sigurnosti - rekao je Simić. - Sklopio sam sporazum sa Osnovim javnim tužilaštvom u Mladenovcu o priznanju krivice. To nije imalo veze sa ovim postupkom, ali je on policiji svašta nešta napričao i ja sam to prihvatio.

Danijel Simić je rekao da za svedoka Aleksića nema ništa da kaže i da ne zna da je njegova majka slala poruku svedoku Miloju.

Sin ubijenog Dušana Viktor Antonijević, koji je tada slavio rođendan i bio sa ocem u kafani, rekao je u sudnici da mu je kum Miloje Damjanović pokazao poruku, koju je dobio od Dragice Simić Čokić, Danijelove majke. On je sa telefona pročitao tu poruku, u kojoj je otprilike pisalo "zašto lažeš Miloje, zašto dete da mi leži godinu dana ni zbog čega, znam da lažeš, da si primoran, ali napravićeš samo gore, odgovaraćeš zbog toga, to je krivično delo. Ja te molim da ne lažeš, kaži samo istinu i ništa više".

Antonijević je rekao da je Miloje i mesec dana posle događaja dobio od Danijelove majke još jednu poruku, ali da ne zna njen sadržaj.

Kada je ušao u sudnicu da svedoči, Miloje Damjanović je odmah rekao da želi da izmeni deo svog iskaza datog u tužilaštvu u septembru 2023. godine, koji se tiče Danijela Simića.

- Rekao sam nešto što se nije desilo, rekao sam da je Danijel Simić šutirao Duleta, a nije. U tužilaštvu su mi tada pokazali fotografije, bio sam u psihičkom rastrojstvu, advokat je galamio i to je sve loše uticalo na mene - kazao je svedok Damjanović.

On je rekao da je dobio poruku od Simićeve majke, ali da to nije uticalo na njega u pogledu promene iskaza.

- Njena poruka je bila u kontekstu da je laž to što sam u tužilaštvu rekao i ja sam je obrisao - kazao je ovaj svedok, na šta je sudija Dragan Martinović upitno rekao "i slučajnost je da sada baš u odnosu na Simića menjate iskaz", a Damjanović je slegao ramenima.

- Duleta je šutirao Pitulić, prilično jako, nogom u glavu, stopalom, nekoliko puta dok je Dule bio na zemlji. Bila je gužva, ne sećam se da li ga je još neko šutirao - kazao je ovaj svedok.

Na to mu je tužilac predočio da je u istrazi rekao da je "Dušana neko udario flašom u glavu, onda su ga odgurnuli i kada je pao na pod Pitulić i još jedan su ga šutirali. Posle sam saznao da je to stariji brat Simić. Po jednom su ga šutnuli Pitulić i Simić, kao loptu da šutiraju".

Tužilac je ukazao i da je na četiri mesta u zapisniku sa saslušanja rekao da su Dušana šutirali i da je to činio i taj Simić i opisao ga kako izgleda.

- Kako prolazi vreme, stvari mi dolaze na svoje mesto. Imao sam psihičku blokadu - odgovorio mu je Damjanović.

Na to ga je sudija pitao da li ima strah, a on je odgovorio da sada nema. Na pitanje sudije da li je još nešto netačno rekao, on je kazao da nije.

- Kako ste samo to za Danijela Simića netačno rekli tada, a četiri puta ste to kazali i ponovili - pitao je sudija Martinović.

- Sat vremena sam davao iskaz u tužilaštvu. Na početku sam rekao da ih ne znam, a posle da su braća, pa me njihov advokat povišenim tonom napao kako znam da su braća. Spomenuo je Danijela i ostalo mi je to ime u sećanju. Ja nisam rekao ime Danijel. Ovo danas radim zbog svoje savesti da neko nedužan ne odgovara. Ja ne znam ni šta sam pričao tamo u tužilaštvu, dok mi se sve to nije sleglo - objašnjavao je svedok Miloje Damjanović.

Na pitanje ko je Dušana udario flašom, a ko gurnuo, pa je udario o zid, Damjanović je naveo da ne može da kaže ko je to uradio, jer je bila gužva, ali je video udarac flašom iznad potiljka. Na pitanje da li je neko sa njim pre suđenja razgovarao oko promene iskaza i svedočenje, rekao je da nije.