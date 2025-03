SERGEJ TRIFUNOVIĆ BI DA IZBEGNE PLAĆANJE: Zamolio da kazna za držanje droge bude uslovna, evo kad će biti doneta presuda

PRVOSTEPENA presuda glumcu Sergeju Trifunoviću, optuženom za držanje 11,8 grama marihuane, kao i Vladimiru Arsenijeviću, mladiću iz Padinske Skele, optuženom da mu je tu drogu prodao, a kod sebe imao još oko 100 grama, biće objavljena u Višem sudu u Beogradu u petak 7. marta.

Obojica su uhapšena 18. aprila 2024. godine nakon, kako Više tužilaštvo navodi, primopredaje narkotika. Oni su danas izneli odbranu i negirali krivična dela na način kako su opisana u optužnici. Inače, Arsenijević se nalazi u pritvoru, a Trifunović je pušten nakon saslušanja posle hapšenja.

Sergej Trifunović je rekao da on nije od Arsenijevića kupio marihuanu, već da je odranije imao u džepu. Kako je kazao u sudnici, imao je povredu šake i sepsu i ranu, pa je uzeo marihuanu, koju ne smatra narkotikom, da ublaži bol, jer ne pije tablete.

- To me bolelo i tražio sam CDT ulje, zvao deset ljudi, ali nisam našao da kupim. Tog dana sam šetao psa u Šumicama i sreo dvojicu momaka, koje ne poznajem. Pušili su marihuanu u parku i rekao sam im da mi treba zbog bolova. Oni su mi ponudili džoint, ali sam im objasnio da neću sada, već mi treba pred spavanje i oni su mi dali tu kesicu. Nudio sam da im platim, ali nisu prihvatili. Rekli su mi :"Evo, za tebe džaba". Nisam kupio, oni su mi bukvalno poklonili - ispričao je Trifunović.

On je kazao da kada se vraćao, ispred svoje zgrade je video čoveka, koji tu nešto petlja oko auta, (to je bio Arsenijević) i prišao mu da vidi da li mu treba pomoć.

- Rekao sam mu, "šta to uradi crni sine" i video sam tu neku izolir traku. Nešto mi je odgovorio, pričali smo kratko o tome, ne duže od minut i stvorila se već kolona od četiri, pet auta, pa sam mu rekao, "ajde idi" i krenuo ka svojoj zgradi. Na ulazu mi je prišla policija i ja sam im odmah iz džepa dao kesicu. Zamolio sam da psa uvedem u stan. Dozvolili su i onda mi stavili lisice na ruke. Grozno su se ponašali. Vezali su mi ruke na leđima i stavili me na zadnje sedište, a onda išli da uhapse još dvojicu. Ja sam vezan čekao sat i po vremena i molio ih da mi skinu lisice ili vežu ruke napred, ali nisu hteli zbog mog mogućeg napada. Zar bih ja bežao ili ih napao? - kazao je Tifunović.

On je rekao i da su mu u stanici u "29." rekli "daj nam nekog dilera, pa ćemo da te pustimo", na šta im je odgovorio da on nije narkoman i da ne zna dilere, ali i da jeste ne bi cinkario.

Vladimir Arsenijević u odbrani je kazao da drogu nije prodao, niti ima potrebu da je prodaje, jer lepo živi, pošto mu otac, koji je imućan i drži kafanu, daje pare. Kazao je i da od 15. godine koristi marihuanu.

- Dan ranije sam imao udes i puklo mi je staklo, pa sam zalepio foliju. Pošto je tog dana padala kiša, folija se pokidala, pa sam stao u Strumičkoj ulici da je ponovo zalepim. Išao sam kući sa devojkom sa Banjice i tuda mi je navigacija pokazivala da nema gužve. Prišao mi je čovek da mi pomogne i onda sam seo u auto i krenuo, a posle 4-5 ulica policija me zaustavila i uhapsila - ispričao je Arsenijević.

Sudija Marina Barbir pitala ga je ko mu je Krlja u telefonu, koji mu je dva dana ranije 16.4. poslao poruku "Strumička 49".

- To mi je poznanik i da mislim da sam tada bio u toj ulici, pa je on gledao koliko mi treba da dođem do očeve kafane, gde smo trebali da se nađemo. Ja sam odgovorio sat i po, a on je rekao "dve čuke" - kazao je optuženi.

Na to ga je sudija pitala šta znači sledeća poruka "do 7 je na adresi", na šta je on rekao da je to Krlja mislio na sebe, gde su oni u stanu iza restorana hteli da "duvaju", a da im roditelji na znaju.

Zatim ga je sudija pitala ko je Sergej koji se pominje u poruci "Sergej mi se ne javlja brate, je li znaš koji je stan", na šta Arsenijević odgovara da je to drug koji živi u Krnjači i koji je isto trebao da dođe u restoran.

- Imaš jednu od 100 i ovog kretena da se vratiš, kada se javi, j...m ga u usta mrtva, glumačka - citirala je sudija, čitajući uz Trifunovićevu u Strumičkoj još dve napisane adrese i poruku "pa cepaj", na šta je okrivljeni kazao da je trebao da ode tamo da uzme neke pare i da ne može baš sve da se seti, jer je bilo davno.

- Vi ste 16.4. u Strumičkoj, u porukama se pominje neki Sergej i epitet glumačka, a dva dana kasnije ste opet ispred istog ulaza u njegovu zgradu i to baš sa njim Sergejem glumcem - pitala je sudija Barbir, a Arsenijević je odgovorio, "pa eto, tako se namestilo, Krlja je pominjao glumac u kontekstu glumatanja tog našeg prijatelja iz Krnjače".

Uz još tri napisane adrese u porukama, uz koje su stojale odrednice 100 evra i 50 evra, Arsenijević je rekao da je trebalo da izabere neku, ako mu odgovara, da vozi selidbe.

Inače, suđenje je danas završeno, iščitani su svi predloženi dokazi i tužilac je u završnoj reči zatražila da se Arsenijević osudi za stavljanje u promet droga, a Trifunović za držanje, navodeći da je to sve dokazano, naročito veštačenjem Arsenijevićevog telefona, gde se vidi da je od treće osobe dobijao adrese na koje da nosi drogu i naplaćuje. Navela je da su odbrane okrivljenih neživotne i kontradiktorne i predložila da im sud odredi kazne po Zakonu.

Arsenijevićev branilac Bojan Ječmenica kazao je da nije nesumnjivo dokazana prodaja narkotika, predložio je da se Arsenijević osudi za njihovo držanje i prebaci u kućni pritvor.

Trifunovićev branilac je navela da je on priznao delo, da je drogu koristio iz zdravstvenih razloga, te da mu sud izrekne što blažu kaznu - novčanu.

- On marihuanu više ne koristi, a nije do sada osuđivan za dela protiv života i zdravlja ljudi, već samo za uvredu - kazala je njegova advokatica.

Sergej Trifunović zamolio je sud da mu kazna bude uslovna, ako je ona blaža, jer bi on da prođe i bez novčane ako može.

- Nikada zaista nisam bio u ovakvom prestupu. Nisam marihuanu kupio 20 godina - kazao je Trifunović.