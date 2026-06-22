DEČAKA UDARIO TRAMVAJ: Užasna nesreća u centru Beograda
HITNA pomoć intervenisala je tokom protekle noći zbog teške saobraćajne nesreće, u kojoj je u Bulevaru kralja Aleksandra dečaka udario tramvaj, i zbog tuče u kojoj je na Novom Beogradu nožem uboden jedan mladić, saopšteno je danas agenciji Tanjug iz službe hitne pomoći.
U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u 21.20 sati, na uglu Bulevara kralja Aleksandra i Ulice Svetozara Markovića teško je povređen dečak, koga je kao biciklistu udario tramvaj. Teško povređenog dečaka ekipa Hitne pomoći je prevezla u Dečju bolnicu u Tiršovoj ulici.
Tokom noći dogodile su se i dve teške povrede u tuči, koja je Hitnoj pomoći prijavljena u 21.45 sati.
Mladić (28) teško je povređen u tuči od ubadanja nožem u predelu grudi na uglu ulica Huga Klajna i Ismeta Mujezinovića na Novom Beogradu, dok je mladić (23) u istoj tuči zadobio teške povrede glave.
Oba povređena mladića prevezena su u KBC Zemun.
Hitna pomoć odgovorila je tokom noći na 95 poziva građana, od kojih je 17 bilo na javnom mestu.
Za pomoć su najčešće zvali hornični bolesnici i astmatičari.
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
TEŠKA NESREĆA U INĐIJI: Obustavljen saobraćaj u smeru ka Staroj Pazovi
20. 06. 2026. u 14:50
TEŠKA SAOBRAJNA NESREĆA: Šestoro poginulih, ima povređenih
20. 06. 2026. u 10:00
SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA BEŽANIJSKOJ KOSI: Jedna osoba nakon udesa prevezena u KBC
18. 06. 2026. u 07:55
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NOVI STRAVIČNI DETALjI SMRTI MARIJE (21): Dok ležala nepomična, radnik povukao jeziv potez koji je šokirao sve (VIDEO)
Smrt Marije (21) nakon bandži skoka u Brazilu dobila je novi obrt pošto svedok tvrdi da je zaposleni uklonio njenu GoPro kameru sa mesta nesreće.
16. 06. 2026. u 12:22
ŠEF NEMAČKE VOJSKE IZDAO DRAMATIČNO UPOZORENjE: Evo kada će nas Rusija napasti, moramo biti spremni za borbu
NEMAČKA mora da se pripremi za ruski napad do 2029. godine, ili čak i ranije, izjavio je šef nemačke vojske za Politiko.
11. 06. 2026. u 16:23
TEŠKA BORBA ZA ŽIVOT NAŠEG SLAVNOG MUZIČARA: "Rak mi grize kosti, proširio se na celo telo, molim vas - pomozite da preživim"
"MOLIM vas, vratite mi onu dobrotu koju sam godinama delio sa vama, donirajte odmah i pomozite mi da preživim."
20. 06. 2026. u 16:23
Komentari (0)