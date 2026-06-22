Nesreće

DEČAKA UDARIO TRAMVAJ: Užasna nesreća u centru Beograda

В.Н.

22. 06. 2026. u 07:26

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HITNA pomoć intervenisala je tokom protekle noći zbog teške saobraćajne nesreće, u kojoj je u Bulevaru kralja Aleksandra dečaka udario tramvaj, i zbog tuče u kojoj je na Novom Beogradu nožem uboden jedan mladić, saopšteno je danas agenciji Tanjug iz službe hitne pomoći.

ДЕЧАКА УДАРИО ТРАМВАЈ: Ужасна несрећа у центру Београда

Foto: N. Živanović

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u 21.20 sati, na uglu Bulevara kralja Aleksandra i Ulice Svetozara Markovića teško je povređen dečak, koga je kao biciklistu udario tramvaj. Teško povređenog dečaka ekipa Hitne pomoći je prevezla u Dečju bolnicu u Tiršovoj ulici.

Tokom noći dogodile su se i dve teške povrede u tuči, koja je Hitnoj pomoći prijavljena u 21.45 sati.

Mladić (28) teško je povređen u tuči od ubadanja nožem u predelu grudi na uglu ulica Huga Klajna i Ismeta Mujezinovića na Novom Beogradu, dok je mladić (23) u istoj tuči zadobio teške povrede glave.

Oba povređena mladića prevezena su u KBC Zemun.

Hitna pomoć odgovorila je tokom noći na 95 poziva građana, od kojih je 17 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su najčešće zvali hornični bolesnici i astmatičari.

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