Fudbal

"BOŽIJA RUKA" I "GOL VEKA" 40 GODINA KASNIJE: Dan kada je Dijego Armando Maradona postao "božanstvo" (VIDEO)

Filip Milošević

22. 06. 2026. u 12:45 >> 12:45

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Dan kada se fudbal promenio. Postoje golovi koji donose trofeje, menjaju karijere, ali je samo jedan promenio istoriju ove igre.

БОЖИЈА РУКА И ГОЛ ВЕКА 40 ГОДИНА КАСНИЈЕ: Дан када је Дијего Армандо Марадона постао божанство (ВИДЕО)

Foto: Bildbyran / Zuma Press / Profimedia

Na današnji dan, pre tačno 40 godina, 22. juna 1986. godine, Dijego Armando Maradona postigao je dva najpoznatija pogotka u svetu fudbala. Prvi od ta dva, VAR bi danas poništio, međutim na sreću svih ljubitelja fudbala, tada VAR nije postojao.

Na najpoznatijem stadionu u Meksiku - Asteka, sastali su se Argentina i Engleska u četvrtfinalu Mundijala. Meč nije bio običan, bio je više od fudbala, a pitate se što? E pa samo četiri godine ranije završen je Foklandski rat a rane još nisu zarasle. Za Maradonu i ekipu ovo je bila velika prilika za osvetu, ali onu sportsku.

Igrao se 51. minut kada je Maradona krenuo u akciju, lopta se nakon odbitka podigla visoko u vazduh, a ispred njega našao se engleski golman Piter Šilton. Viši za više od 20 centimetara, delovao je kao apsolutni favorit da stigne do lopte. Međutim, Maradona je skočio, podigao levu ruku i vrhovima prstiju poslao loptu u mrežu. Taj gol je kasnije nazvan "božija" ruka. Gol koji je verovatno i dan danas najpoznatiji u svetu fudbala.

Međutim, samo nekoliko minuta od "božije ruke" ponovo se pojavljuje ko drugi nego on - Bog fudbala Dijego Maradona. Primio je loptu na svojoj polovini, ostatak terena pretrčao i predriblao, pa čak i golmana Engleske, i  da - pogodio je mrežu. Dijego je tada postigao gol veka, najlepši pogodak u istoriji fudbala i tako doneo Argentini titulu Svetskog šampiona.

40 godina kasnije i dalje se priča i piše o ovima golovima, o ovom čoveku. Najvećem svih vremena.

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