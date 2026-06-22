"BOŽIJA RUKA" I "GOL VEKA" 40 GODINA KASNIJE: Dan kada je Dijego Armando Maradona postao "božanstvo" (VIDEO)
Dan kada se fudbal promenio. Postoje golovi koji donose trofeje, menjaju karijere, ali je samo jedan promenio istoriju ove igre.
Na današnji dan, pre tačno 40 godina, 22. juna 1986. godine, Dijego Armando Maradona postigao je dva najpoznatija pogotka u svetu fudbala. Prvi od ta dva, VAR bi danas poništio, međutim na sreću svih ljubitelja fudbala, tada VAR nije postojao.
Na najpoznatijem stadionu u Meksiku - Asteka, sastali su se Argentina i Engleska u četvrtfinalu Mundijala. Meč nije bio običan, bio je više od fudbala, a pitate se što? E pa samo četiri godine ranije završen je Foklandski rat a rane još nisu zarasle. Za Maradonu i ekipu ovo je bila velika prilika za osvetu, ali onu sportsku.
Igrao se 51. minut kada je Maradona krenuo u akciju, lopta se nakon odbitka podigla visoko u vazduh, a ispred njega našao se engleski golman Piter Šilton. Viši za više od 20 centimetara, delovao je kao apsolutni favorit da stigne do lopte. Međutim, Maradona je skočio, podigao levu ruku i vrhovima prstiju poslao loptu u mrežu. Taj gol je kasnije nazvan "božija" ruka. Gol koji je verovatno i dan danas najpoznatiji u svetu fudbala.
Međutim, samo nekoliko minuta od "božije ruke" ponovo se pojavljuje ko drugi nego on - Bog fudbala Dijego Maradona. Primio je loptu na svojoj polovini, ostatak terena pretrčao i predriblao, pa čak i golmana Engleske, i da - pogodio je mrežu. Dijego je tada postigao gol veka, najlepši pogodak u istoriji fudbala i tako doneo Argentini titulu Svetskog šampiona.
40 godina kasnije i dalje se priča i piše o ovima golovima, o ovom čoveku. Najvećem svih vremena.
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"BOŽIJA RUKA" I "GOL VEKA" 40 GODINA KASNIJE: Dan kada je Dijego Armando Maradona postao "božanstvo" (VIDEO)
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