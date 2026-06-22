IZABERI 5 OD 10 PRIORITETA I UBACI U BIRAČKU KUTIJU: Građani će 27. juna moći da odlučuju o budućnosti Srbije
VELIKI skup "Srbija, jedna porodica", koji će biti održan 27. juna u Beogradu, doneće i poseban interaktivni sadržaj namenjen svim građanima koji žele da učestvuju u kreiranju vizije budućnosti Srbije.
Posetioci će imati priliku da na simboličan način iskažu svoje stavove i prioritete kroz jedinstvenu aktivnost koja će biti organizovana ispred Narodne skupštine.
Izaberi pet najvažnijih tema
U okviru interaktivnog programa građanima će biti ponuđeno deset različitih tema koje se tiču razvoja Srbije i budućih prioriteta države.
Zadatak učesnika biće da od ponuđenih tema izaberu pet koje smatraju najvažnijim, a zatim svoj izbor ubace u posebno postavljene glasačke kutije.
Na ovaj način svaki posetilac moći će da učestvuje u simboličnom procesu odlučivanja i pošalje poruku o tome šta smatra ključnim za budućnost zemlje.
Građani u centru događaja
Organizatori ističu da je cilj ovog segmenta programa da građani ne budu samo posmatrači, već aktivni učesnici događaja.
Interaktivne zone biće dostupne tokom trajanja skupa, a očekuje se veliko interesovanje posetilaca koji će imati priliku da iskažu svoje mišljenje i uključe se u sadržaj koji prevazilazi klasičan koncept političkog okupljanja.
Bogat program za sve generacije
Pored interaktivnog glasanja, građane očekuju brojni drugi sadržaji – od dečjeg i porodičnog programa, preko tehnoloških atrakcija i robota, do muzičkog programa sa poznatim izvođačima.
Skup "Srbija, jedna porodica" biće održan 27. juna u Beogradu, a organizatori pozivaju građane da dođu, obiđu sve sadržaje i učestvuju u programu koji je pripremljen za posetioce svih generacija.
(Alo)
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