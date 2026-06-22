POVREĐENE NAJMANJE 54 OSOBE! Nezapamćena eksplozija u najvećem postrojenju za preradu gasa u Kataru (FOTO)
NAJMANjE 54 osobe povređene su u eksploziji koja se dogodila u glavnom postrojenju za preradu tečnog prirodnog gasa u Ras Lafanu u Kataru. Kao nestalo vodi se 18 ljudi, prenosi Asošiejted pres.
Eksplozija se dogodila tokom izvođenja radova na pokušaju ponovnog pokretanja izvoznog terminala.
U nedelju uveče, ti radovi su izazvali eksploziju i požar u postrojenju za snabdevanje gasom Barzan, saopštila je državna firma "Katar enerdži".
Obim štete ostaje nepoznat, navodi AP.
Kompleks u Ras Lafanu predstavlja najveće postrojenje za tečni prirodni gas (LNG) na svetu, a udaljen je oko 80 kilometara severoistočno od Dohe.
Ovaj industrijski pogon proizvodi oko 20 odsto globalnih zaliha LNG-a
Ovaj industrijski pogon proizvodi oko 20 odsto globalnih zaliha LNG-a, pri čemu ima ključnu ulogu u snabdevanju energentima širom Azije i Evrope.
Mediji su preneli da su stanovnici nekoliko naselja u Dohi u nedelju uveče osetili čudne potrese podsećaju na zemljotres. Prozori i vrata na zgradama su se tresli.
Kasnije je katarsko Ministarstvo unutrašnjih poslova prijavilo lokalizovanu eksploziju u industrijskoj zoni Ras Lafan, gde se nalaze glavni pogoni za proizvodnju tečnog prirodnog gasa Emirata.
Zatim je Rojters, pozivajući se na izvor, izvestio da se incident dogodio u postrojenju za preradu gasa Barzan kao rezultat operativne greške.
(Tanjug)
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