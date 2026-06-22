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POVREĐENE NAJMANJE 54 OSOBE! Nezapamćena eksplozija u najvećem postrojenju za preradu gasa u Kataru (FOTO)

В.Н.

22. 06. 2026. u 07:28

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NAJMANjE 54 osobe povređene su u eksploziji koja se dogodila u glavnom postrojenju za preradu tečnog prirodnog gasa u Ras Lafanu u Kataru. Kao nestalo vodi se 18 ljudi, prenosi Asošiejted pres.

ПОВРЕЂЕНЕ НАЈМАЊЕ 54 ОСОБЕ! Незапамћена експлозија у највећем постројењу за прераду гаса у Катару (ФОТО)

Foto: Planet Labs PBC via AP/(HONS)

Eksplozija se dogodila tokom izvođenja radova na pokušaju ponovnog pokretanja izvoznog terminala.

U nedelju uveče, ti radovi su izazvali eksploziju i požar u postrojenju za snabdevanje gasom Barzan, saopštila je državna firma "Katar enerdži".

Obim štete ostaje nepoznat, navodi AP.

Kompleks u Ras Lafanu predstavlja najveće postrojenje za tečni prirodni gas (LNG) na svetu, a udaljen je oko 80 kilometara severoistočno od Dohe.

Ovaj industrijski pogon proizvodi oko 20 odsto globalnih zaliha LNG-a

Ovaj industrijski pogon proizvodi oko 20 odsto globalnih zaliha LNG-a, pri čemu ima ključnu ulogu u snabdevanju energentima širom Azije i Evrope.

Mediji su preneli da su stanovnici nekoliko naselja u Dohi u nedelju uveče osetili čudne potrese podsećaju na zemljotres. Prozori i vrata na zgradama su se tresli.

Kasnije je katarsko Ministarstvo unutrašnjih poslova prijavilo lokalizovanu eksploziju u industrijskoj zoni Ras Lafan, gde se nalaze glavni pogoni za proizvodnju tečnog prirodnog gasa Emirata.

Zatim je Rojters, pozivajući se na izvor, izvestio da se incident dogodio u postrojenju za preradu gasa Barzan kao rezultat operativne greške.

(Tanjug)

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