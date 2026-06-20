U PRESUDI RODITELJIMA OPISAN MOTIV KOSTINOG ZLOČINA: U hodniku škole gađao dečaka i promašio

KOSTA Kecmanović je svedočeći dva puta na suđenju roditeljima u Višem sudu u Beogradu rekao šta mu je bio motiv da pobije decu u svojoj školi i puca u svakoga koga tada vidi. Te njegove reči i razloge sudija Dragan Martinović pročitao je prilikom izricanja osuđujuće presude njegovim roditeljima Vladimiru i Miljani Kecmanović.

Foto: Društvene mreže

Kosta je rekao da su ga vršnjaci odbacili i nisu ga cenili, da nije mogao da se uklopi kada je pokušavao da bude u nekom društvu, da su ga ignorisali i terali od njih, pa je bio sa strane, da je bio neprihvaćen i da je taj osećaj imao u šestom i sedmom razredu.

- Na ekskurziji u aprilu 2023. godine osećao se odbačenim od dece i to ga je frustriralo. Takođe, njegovoj majci je bilo važno da bude najbolji, da ostvari svoj pun potencijal i ljutila se što nije postizao najbolje rezultate, vikala je na njega i to je isto uticalo da uradi ono što je uradio. Bio je svestan da će da bude zatvoren i to je i želeo. Otac ga je jednom nazvao psihopatom i počeo je da se poistovećuje sa psihopatama, jer je smatrao da je vrlina biti hladan i bez emocija. Želeo je da ljudi misle da je psihopata, nepokazivanje osećanja je doživljavao kao dominaciju, a pokazivanje kao slabost. Prestao je da bude srećan. Nije bio siguran do poslednjeg trenutka da će to da uradi i da nije imao oružje ne bi to učinio nečim drugim. Voleo bi da su roditelji primetili da se sa njim nešto dešava i da su ga sprečili. Nikome se nije obratio za pomoć, jer je mislio da je to glupo - rekao je sudija Martinović.

Pre polaska u školu to jutro Kosta je poredao na tepihu dva pištolja, šest okvira sa municijom za njih i četiri staklene flašice sa etanolom i slikao. Repetirao je pištolj i izašao iz stana. Majka mu je u 8.31 čas poslala poruku da li je uspeo da stigne na prvi čas, jer je ona otišla sa ćerkom do škole, nije ga čekala, a on namerno nije bio spreman da tada sa njima krene.

Kada je u holu ubio čuvara i tri učenice, krenuo je hodnikom ka učionici i tu je promenio okvir u hodu i pucao u jednog dečak, koji je bežao niz hodnik, ali ga nije pogodio.

U učionici je bilo 23 đaka, student na praksi i nastavnica. Kada je Kosta pucao student, dva dečaka i devojčica su iskočili kroz prozor, a kroz vrata je pobeglo pet dečaka i sedam devojčica.

- Jedna devojčica je rekla ocu da je Kosta izgledao kao robot, đavo zaleđenog lica, bez trepraja i da je overavao decu na podu, a student da je bio hladnokrvan - kazao je sudija.

Novi detalj iz presude, koji je naveo sudija Martinović je da je Kosta 2021. godine, kada je imao 11 godina i 8 meseci u etno selu rasklapao, punio i pucao iz vazdušne puške, a po načinu kako to radi nesumnjivo je da mu nije prvi put i da je već bio dobro obučen.

Takođe, na snimku iz streljane u aprilu 2023. godine vidi se kako Kosta za 49 sekundi ispaljuje devet metaka i dve čaure ga pogađaju u čelo, a on ne menja izraz lica i nastavlja da puca. Tada je pucao iz "zbrojevke" i "rugera" i bio je prilično precizan.

Kada je svedočio Kosta je pitan za spisak dece koji je pravio neke tri nedelje pre nego što je počinio zločin i on je rekao da je zapisao imena učenika za koje bi mu bilo ok da ih ubije i da mu se niko od njih nije posebno zamerio, kao i da je taj spisak odbacio.

Takođe, do kraja 2019. godine do pred kraj 2020. godine roditelji su mu više puta slali poruke o prekomernom igranju igrica i zavisnosti od njih, da smanji korišćenje telefona i da će mu blokirati telefon. On je do avgusta 2022. godine igrao te igrice "pucačine", koje su za uzrast 16 plus i u kojima stoji upozorenje na nasilje, vulgaran rečnik i krv. Roditelji su kazali da nisu znali za ta ograničenja.

ŠTA DALjE

NA ovu prvostepenu presudu i odbrana i tužilaštvo ponovo imaju pravo na žalbu Apelacionom sudu i obe strane su to već najavile. VJT će se žaliti, jer smatra da Kostini roditelji nemaju olakšavajućih okolnosti, a Miljana je dobila mesec dana manju kaznu od maksimalne, a Vladimir u jedinstvenoj kazni pet meseci manje od maksimuma. Odbrana opet osporava da je uopšte dokazano da su Kecmanović počinili krivična dela. Apelacija više ne može da vraća predmet na ponovno suđenje, već može da odbaci žalbe i potvrdi presudu, može da je preinači ili ako prihvati žalbu odbrane da otvori pretres izvedu dokaze i presude pravosnažno.

DEDA NIJE POBIO CELO SELO

POŠTO su tokom suđenja, koje je bilo zatvoreno za javnost, iz sudnice "curile" polutačne i netačne informacije, sudija Dragan Martinović, kazao je da je u medijima objavljena neistinita informacija u vezi njegovog pitanja Vladimiru Kecmanoviću.

- Moram da ukažem na istinu. Okrivljeni je upitan da li mu je poznat događaj u kom je eventualno učestvovao njegov deda u vezi sa porodicom Zvicer u blizini Cetinja i on je odgovorio da je ta tragedija zloupotrebljena i falsifikovana radi istorije, da njegov deda to nije uradio, da je bio odlikovani oficir i da su on i njegov otac bez ikakvih problema išli na Cetinje - kazao je sudija.

Inače, nakon Kostinog zločina masovno se pisalo da je on krvolok na pradedu Dragutina Kecmanovića, tada majora, koji je navodno sa svojom jedinicom žandarma 1923. godine pobio celu porodicu odmetnika i komite Petra Zvicera u selu Rokoči, pa i celo selo na kraju. Oko te tvrdnje poslednje dve decenije žestoko se polemiše između Crnogoraca i Milogoraca u Crnoj Gori.