MUP: Uhapšeno šest osoba zbog falsifikovanja diploma

ŠEST osoba uhapšeno je zbog sumnje da su falsifikovali diplome, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova

Uhapšeni su J. A. (40) iz Beograda, T. M. (57) iz Čačka, S. R. (41) iz Bačke Topole, N. S. (33) iz Pančeva i J. M. (52) iz Niša, zbog sumnje da su izvršili krivično delo falsifikovanje isprave, kao i V. N. (66) iz Čačka zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila isto krivično delo u pomaganju.

J. A. je, kako se sumnja, od decembra 2021. do sredine marta 2023. godine, nabavila lažne javne isprave, tj. Uverenja o stečenom visokom obrazovanju i Uverenja o položenim ispitima Ekonomskog fakulteta u Beogradu, na zahtev i za potrebe T. M., S. R., N. S. i J. M., a radi dalje upotrebe, iako one navedenu visokoškolsku ustanovu nikada nisu pohađale.

Sumnja se da je V. N. pomagala T. M. u izvršenju krivičnog dela. J. A. je određeno zadržavanje do 48 časova i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena nadležnom tužilaštvu, dok su ostale osumnjičene, uz krivičnu prijavu, privedene tužiocu.

Akciju su zajednički sproveli pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije nastavljaju dalji rad na suzbijanju korupcije na teritoriji Republike Srbije.

(Tanjug)