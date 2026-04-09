Nesreće

MASKIRAN UKRAO KUTIJU SA DOBROVOLJNIM PRILOZIMA: Opljačkana pekara u centru Kikinde

Рада Шегрт
Rada Šegrt

09. 04. 2026. u 11:37

Razbojnik sa fantomkom na glavi, rukavicama na rukama i sa štapom upao je jutros oko šest sati u pekaru „Niti“ u centru Kikinde, preko puta glavne pošte, i odneo kutiju za dobrovoljnim novčanim prilozima za porodice na Kosovu i Metohiji.

МАСКИРАН УКРАО КУТИЈУ СА ДОБРОВОЉНИМ ПРИЛОЗИМА: Опљачкана пекара у центру Кикинде

Foto: R. Šegrt

U tom trenutku u radnji je bila radnica, koja je izjavila da je pljačkaš izleteo iz radnje ispred koje ga je čekao pomagač na skuteru. Nakon toga ona je pozvala policiju i dala izjavu o pljački koja se dogodila i koja ju je uznemirila rano ujutro.

Ovoj pljački prethodila je manja, u utorak, takođe ujutro, oko šest sati, kada je jedan mlađi muškarac, po proceni radnice, možda i tinejdžer, sa kapom i kapuljačom na glavi, ušao u radnju i poručio pet bureka, ali ih nije platio.

- Normalno smo pričali. Rekao je da ima novčanicu od 2.000 dinara, a onda je odjednom zgrabio bureke s pulta i izleteo iz radnje. Kod Katoličke crkve su ga čekala dvojica na skuteru. I tada sam obavestila policiju – ispričala je radnica.

Drugi pišu

Pročitajte više

TUŽILAŠTVO PREDLAŽE LEČENJE U BOLNICI: Optužen čovek koji je pucao i zapalio šator ispred Narodne skupštine Srbije
TUŽILAŠTVO PREDLAŽE LEČENJE U BOLNICI: Optužen čovek koji je pucao i zapalio šator ispred Narodne skupštine Srbije

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Vladana A. (71) zbog postojanja opravdane sumnje da je 22. oktobra 2025. godine ispred Doma Narodne skupštine, pucajući iz pištolja koji je neovlašćeno nosio, pokušao da liši života oštećenog M. B, a potom nastavivši da ispaljuje projektile izazvao požar i doveo u opasnost život i telo više ljudi.

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart