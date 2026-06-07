RUSI ZAPOROŽJE VRATILI U KAMENO DOBA: Brutalni udar paralisao Ukrajince, gore nebo i zemlja

RUSKE trupe su jutros u dva navrata napale ukrajinski grad Zaporožje, a kao posledica udara jedan od gradskih okruga je ostao bez struje, saopštio je načelnik Zaporoške vojne administracije Ivan Fedorov.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

- Zbog neprijateljskog napada, jedan od okruga Zaporožja je delimično bez struje. Nadležne službe rade na obnavljanju isporukestruje potrošačima - rekao je Fedorov u objavi na Telegramu, prenosi Ukrinform.

On je nešto kasnije izvestio i o drugom udaru na Zaporožje, kada je nakon napada, kako je naveo, došlo do požara.

Ruska vojska je dronovima i juče napala Zaporožje, kada su povređena dva muškarca i dečak, a oštećeno je osam stambenih zgrada.

(Tanjug)