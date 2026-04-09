Nesreće

POVREĐENE DVE OSOBE: Teška saobraćajna nesreća na Iriškom vencu

Ljiljana Preradović

09. 04. 2026. u 11:15

U TEŠKOJ saobraćajnoij nesreći na Iriškom vencu, jutros oko devet sati, u smeru prema Novom sadu, kada su se sudarila dva vozila. povređene su dve osobe, i transportovani su u Urgentni centar UKCV u Novom Sadu.

ПОВРЕЂЕНЕ ДВЕ ОСОБЕ: Тешка саобраћајна несрећа на Иришком венцу

FOTO: Lj.P.

Prema rečima dr Zorana Krulja, portparola Zavoda za urgentnuu medicinu Novi Sad, lekarska ekipa jer intervenisala po prvom prioritetu, na licu mesta je zbrinula muškarca starog  42 godine i on je u svesnom stanju prevezen u Urgentni centar.

U ovoj nesreći, ovređen je i muškarac starosti 33 godine koji je, nakon zbrinjavanja na licu mesta,  transportovan u Urgetni centar na reanimaciju.

Nesreća se, kako nezvanično saznajemo, dogodila kada je vozač mjednog teretnog vozila prednjim delom udario u zadnji deo drugog vozila koje potom naleće na vozila u traci pored.

 Kamion sa prikolicom prevrnuo se nakon sudara sa kombi vozilom, koje je u potpunosti uništeno.

Na mestu nesreće intervenisali su policija, Hitna pomoć  i vatrogasci  koji su sekli vozila kako bi došli do povređenih.

Saobraćaj  na ovoj deonici otežan, a policija obavlja uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće.

U Univertitetskom kliničkom centru Vojvodine navode da su u ovu zdravstvenu ustanovu primljena dva pacijenta, zbog povreda zadobijenih  u saobraćajnom traumatizmu.

Pacijent R.S.  (33), primljen je sa kontuzionim povredama i povredama lica - navode u PR službi UKCV. - Nakon sprovedene kompletne dijagnostike i obrade rana, pacijent je  hsopitalizovan u UC UKCV radi daljeg lečenja.

Drugi paocijent, strani državljaninprimeljen je sa kontuzionim povredama, i nakon obavljene dijagnostike, ukazane  hitne medicinske pomoći i sprovedene terapije, pacijet je hospitalizovan u UC UKCV radi dalje opservacije.

