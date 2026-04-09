POVREĐENE DVE OSOBE: Teška saobraćajna nesreća na Iriškom vencu
U TEŠKOJ saobraćajnoij nesreći na Iriškom vencu, jutros oko devet sati, u smeru prema Novom sadu, kada su se sudarila dva vozila. povređene su dve osobe, i transportovani su u Urgentni centar UKCV u Novom Sadu.
Prema rečima dr Zorana Krulja, portparola Zavoda za urgentnuu medicinu Novi Sad, lekarska ekipa jer intervenisala po prvom prioritetu, na licu mesta je zbrinula muškarca starog 42 godine i on je u svesnom stanju prevezen u Urgentni centar.
U ovoj nesreći, ovređen je i muškarac starosti 33 godine koji je, nakon zbrinjavanja na licu mesta, transportovan u Urgetni centar na reanimaciju.
Nesreća se, kako nezvanično saznajemo, dogodila kada je vozač mjednog teretnog vozila prednjim delom udario u zadnji deo drugog vozila koje potom naleće na vozila u traci pored.
Kamion sa prikolicom prevrnuo se nakon sudara sa kombi vozilom, koje je u potpunosti uništeno.
Na mestu nesreće intervenisali su policija, Hitna pomoć i vatrogasci koji su sekli vozila kako bi došli do povređenih.
Saobraćaj na ovoj deonici otežan, a policija obavlja uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće.
U Univertitetskom kliničkom centru Vojvodine navode da su u ovu zdravstvenu ustanovu primljena dva pacijenta, zbog povreda zadobijenih u saobraćajnom traumatizmu.
Pacijent R.S. (33), primljen je sa kontuzionim povredama i povredama lica - navode u PR službi UKCV. - Nakon sprovedene kompletne dijagnostike i obrade rana, pacijent je hsopitalizovan u UC UKCV radi daljeg lečenja.
Drugi paocijent, strani državljaninprimeljen je sa kontuzionim povredama, i nakon obavljene dijagnostike, ukazane hitne medicinske pomoći i sprovedene terapije, pacijet je hospitalizovan u UC UKCV radi dalje opservacije.
POVREĐEN TINEJDžER (15): Saobraćajna nesreća u Kaću
09. 04. 2026. u 18:56
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
