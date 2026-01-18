Nesreće

ZALETEO SE KOLIMA PA POKOSIO MLADIĆA: Udarao i druge automobile kod Trga Republike

В.Н.

18. 01. 2026. u 15:41

SINOĆ oko ponoći, u strogom centru Beograda, u blizini Trga Republike, došlo je do ozbiljnog incidenta kada je jedan muškarac nasilno upravljao vozilom, po svemu sudeći pod uticajem alkohola i psihoaktivnih supstanci.

ЗАЛЕТЕО СЕ КОЛИМА ПА ПОКОСИО МЛАДИЋА: Ударао и друге аутомобиле код Трга Републике

Foto SK

Prema prvim informacijama, on se namerno zaletao i udarao u automobile, a tom prilikom je oborio i jednog mladića, koji je prelazio ulicu kod kružnog toka u blizini Trga Republike. Povređeni mladić je privatnim automobilom prevezen u Urgentni centar, gde mu je ukazana lekarska pomoć.

Na lice mesta ubrzo su stigli pripadnici policije, koji su obezbedili područje i započeli uviđaj.

(Telegraf)

BONUS VIDEO - Povorka je krenula ka mestu gde će heroj Stefan biti sahranjen

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BIVŠA SFRJ ZEMLJA ŠALJE VOJNIKE NA GRENLAND? Oficiri spremni za polazak, njihov broj simboličan - čeka se odobrenje vlade

BIVŠA SFRJ ZEMLjA ŠALjE VOJNIKE NA GRENLAND? Oficiri spremni za polazak, njihov broj simboličan - čeka se odobrenje vlade