ZALETEO SE KOLIMA PA POKOSIO MLADIĆA: Udarao i druge automobile kod Trga Republike
SINOĆ oko ponoći, u strogom centru Beograda, u blizini Trga Republike, došlo je do ozbiljnog incidenta kada je jedan muškarac nasilno upravljao vozilom, po svemu sudeći pod uticajem alkohola i psihoaktivnih supstanci.
Prema prvim informacijama, on se namerno zaletao i udarao u automobile, a tom prilikom je oborio i jednog mladića, koji je prelazio ulicu kod kružnog toka u blizini Trga Republike. Povređeni mladić je privatnim automobilom prevezen u Urgentni centar, gde mu je ukazana lekarska pomoć.
Na lice mesta ubrzo su stigli pripadnici policije, koji su obezbedili područje i započeli uviđaj.
(Telegraf)
