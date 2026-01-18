ZALETEO SE KOLIMA PA POKOSIO MLADIĆA: Udarao i druge automobile kod Trga Republike

SINOĆ oko ponoći, u strogom centru Beograda, u blizini Trga Republike, došlo je do ozbiljnog incidenta kada je jedan muškarac nasilno upravljao vozilom, po svemu sudeći pod uticajem alkohola i psihoaktivnih supstanci.

Foto SK

Prema prvim informacijama, on se namerno zaletao i udarao u automobile, a tom prilikom je oborio i jednog mladića, koji je prelazio ulicu kod kružnog toka u blizini Trga Republike. Povređeni mladić je privatnim automobilom prevezen u Urgentni centar, gde mu je ukazana lekarska pomoć.

Na lice mesta ubrzo su stigli pripadnici policije, koji su obezbedili područje i započeli uviđaj.

(Telegraf)

