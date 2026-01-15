POGINULA JEDNA OSOBA, OSAM POVREĐENO: Sudar autobusa i automobila na Smederevskom putu
NA Smederevskom putu u Boleču jutros oko 7.50 sati je u sudaru automobila i autobusa jedna osoba poginula, a osam osoba je povređeno.
Vozač i sedam putnika iz autobusa su povređeni i prevezeni u bolnicu.
Na licu mesta je poginuo vozač automobila.
Saobraćaj na toj deonici je obustavljen, a uviđaj je u toku.
(Tanjug)
