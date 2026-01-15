Nesreće

POGINULA JEDNA OSOBA, OSAM POVREĐENO: Sudar autobusa i automobila na Smederevskom putu

В. Н.

15. 01. 2026. u 09:48

NA Smederevskom putu u Boleču jutros oko 7.50 sati je u sudaru automobila i autobusa jedna osoba poginula, a osam osoba je povređeno.

ПОГИНУЛА ЈЕДНА ОСОБА, ОСАМ ПОВРЕЂЕНО: Судар аутобуса и аутомобила на Смедеревском путу

Foto: N. Skenderija/MUP

Vozač i sedam putnika iz autobusa su povređeni i prevezeni u bolnicu.

Na licu mesta je poginuo vozač automobila.

Saobraćaj na toj deonici je obustavljen, a uviđaj je u toku.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Uhapšen prijatelj muškarca čije je telo pronađeno u Surčinu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATI TUŽILI SNEŽANU: Pevačica im uzvratila -Ne želim da se bavim bezveznjakovićima

HRVATI TUŽILI SNEŽANU: Pevačica im uzvratila -"Ne želim da se bavim bezveznjakovićima"